Giá vàng thế giới giảm về dưới 5.000 USD, dầu thô tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.970 USD một ounce, trong khi mỗi thùng dầu thô Brent lên 105 USD.

Mở cửa phiên giao dịch 16/3, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm hơn 40 USD xuống 4.968 USD một ounce. Giá hiện phục hồi lên 5.020 USD.

Giá vàng thế giới liên tục biến động trong phiên giao dịch sáng 16/3. Đồ thị: Kitco

Thị trường đã giảm 2 tuần liên tiếp. Giá năng lượng cao và nỗi lo lạm phát do xung đột tại Trung Đông khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác hạ lãi suất. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Trong khảo sát của Kitco cuối tuần trước với các chuyên gia phân tích, giám đốc ngân hàng về diễn biến tuần này, kết quả rất trái chiều. 40% dự đoán giá vàng tăng, 40% nhận định giảm, trong khi số còn lại cho rằng kim loại này đi ngang.

Trên thị trường dầu thô, giá tiếp tục đi lên. Xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ 3, đe dọa hạ tầng năng lượng trong khu vực. Eo biển Hormuz tê liệt cũng khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu gián đoạn lớn nhất đến nay.

Dầu Brent tăng 1,95% lên 105 USD. Dầu thô Mỹ tăng 1,6% lên 100 USD một thùng. Từ đầu tháng, cả hai loại dầu này tăng hơn 40%, lên cao nhất kể từ năm 2022.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công mạnh hơn nữa vào đảo Kharg, sau khi đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự tại đây. Đảo này là nơi xử lý khoảng 90% dầu thô xuất khẩu của Iran.

Ngay sau đó, thiết bị bay không người lái của Iran đã đánh trúng cảng dầu mỏ Fujairah của UAE, buộc cảng này ngưng hoạt động một phần. Các nguồn tin của Reuters cho biết việc bốc xếp dầu đến nay được thực hiện trở lại.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 cũng công bố thêm chi tiết về kế hoạch xả 400 triệu thùng dầu thô dự trữ. Theo đó, các nước châu Á và châu Đại Dương bán ra dầu ngay lập tức. Trong khi đó, dầu từ châu Âu và châu Mỹ sẽ được xả cuối tháng 3.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)