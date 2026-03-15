Cảng dầu mỏ quan trọng của UAE ngưng hoạt động

Một số hoạt động bốc xếp dầu thô và các sản phẩm tinh chế tại cảng Fujairah, thuộc UAE, đã bị tạm dừng sau vụ tấn công bằng UAV, gây ra hỏa hoạn ngày 14/3.

Vụ tấn công bằng UAV của Iran xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự tại đảo Kharg - trạm xuất khẩu dầu chủ lực của Iran. Đáp trả hành động này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các lợi ích của Mỹ tại UAE, bao gồm cảng biển và căn cứ quân sự, đều là "mục tiêu hợp pháp".

Cảng tại Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE, tương đương 1% nhu cầu thế giới. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy hai cột khói lớn bốc lên từ khu vực bến cảng.

Cơ quan truyền thông tiểu vương quốc Fujairah, thuộc UAE, cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra do mảnh vỡ rơi xuống trong quá trình đánh chặn một máy bay không người lái (UAV). Các lực lượng dân phòng đang nỗ lực khống chế đám cháy. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc dừng các hoạt động tại đây.

ADNOC, "gã khổng lồ" dầu khí quốc gia Abu Dhabi - đang vận hành các cơ sở tại tiểu vương quốc này, hiện chưa đưa ra bình luận.

Hình ảnh cảng dầu mỏ tại Fujairah của UAE bốc cháy. Ảnh: Reuters

"IRGC đã gửi đi thông điệp rằng không có 'cửa ngõ an toàn' nào trong cuộc xung đột đang mở rộng nhanh chóng này", Helima Croft, chuyên gia phân tích tại RBC Capital, nhận định. Bà cho rằng việc Tehran phản công ngay sau đòn đánh của Mỹ cho thấy Iran sẽ không để Washington áp đặt các quy tắc leo thang chiến tranh.

Đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu lớn chưa từng có. Nguyên nhân do eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2.

Trong một diễn biến đáng lo ngại, các hãng tin Iran cho biết nước này tiếp tục đe dọa tấn công các cảng biển khác của UAE, đồng thời cảnh báo người dân rời khỏi khu vực cảng Jebel Ali (Dubai) và cảng Khalifa (Abu Dhabi).

