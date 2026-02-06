Giá vàng thế giới giảm trở lại

Sau vài phiên hồi phục, giá vàng thế giới quay đầu giảm, có thời điểm xuống dưới 4.700 USD.

Đóng cửa phiên giao dịch 5/2, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất 187 USD xuống 4.776 USD. Đà giảm kéo dài sang sáng 6/2, có thời điểm kéo giá kim loại quý này xuống 4.654 USD.

Giá bạc cũng có diễn biến tương tự, khi hạ 12,1% trong phiên 5/2. Hiện tại, mỗi ounce còn 63 USD.

Giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.700 USD sáng 6/2. Đồ thị: Kitco

Giới phân tích cho rằng giá vàng, bạc đi xuống do đồng đôla Mỹ mạnh lên và đà bán tháo diễn ra trên khắp các thị trường. Giá USD hiện lên cao nhất hai tuần. Chỉ số S&P 500 trên sàn chứng khoán Mỹ xuống đáy hai tuần, trong khi Nasdaq thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2025. Thị trường tiền số cũng chìm trong sắc đỏ, khi Bitcoin mất mốc 70.000 USD một đồng.

"Nhiều người gặp vấn đề về ký quỹ và có thể phải bán kim loại quý để bù phần lỗ trên thị trường chứng khoán. Nhưng về cơ bản, không có yếu tố nào thay đổi", Bob Haberkorn - chiến lược gia tại RJO Futures nhận định.

Thị trường kim loại quý một tuần qua biến động mạnh. Giá vàng và bạc đều ghi nhận các phiên giảm mạnh nhất nhiều thập kỷ ngay sau khi lập đỉnh tuần trước.

"Mức độ biến động vẫn còn cao. Thị trường thường cần thời gian để phản ánh hết, nên có thể sẽ còn giảm nữa", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index nhận định.

Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cũng có cuộc điện đàm "rất tích cực" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thị trường đang chú ý tới các cuộc đàm phán Mỹ - Iran dự kiến diễn ra tại Oman vào thứ Sáu.

Trong khi đó, JPMorgan cho biết trong một báo cáo rằng giá vàng và bạc khó có khả năng diễn biến độc lập. Tuy nhiên, giá bạc hiện ở mức tương đối cao, khiến kim loại này dễ chịu những đợt điều chỉnh mạnh. Ngân hàng này nâng giá sàn ngắn hạn của bạc lên 75-80 USD, dự báo giá phục hồi về 90 USD năm tới. Giá bạc biến động lớn gần đây khiến hãng trang sức Pandora lên kế hoạch chuyển sang sản phẩm mạ bạch kim.

Giá bạch kim trên thị trường giao ngay thế giới hiện giảm 7,5% về 2.057 USD một ounce. Trong khi đó, palladium còn 1.680 USD.

Hà Thu (theo Kitco, Reuters)