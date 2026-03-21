Giá vàng thế giới giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp

Mỗi ounce vàng thế giới xuống dưới 4.500 USD, sau phiên thứ 3 liên tiếp giảm với mức hơn 100 USD.

Chốt phiên giao dịch 20/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 157 USD (khoảng 3,4%) xuống 4.490 USD một ounce. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý giảm với mức hơn 100 USD. Tổng cộng 3 phiên qua, giá sụt hơn 500 USD.

Giá vàng thế giới giảm mạnh 3 phiên liên tiếp. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi xuống do đồng đôla Mỹ mạnh lên sau khi Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm quân đội đến Trung Đông. Việc này làm dấy lên lo ngại giá dầu càng tăng cao, kéo theo lạm phát và lãi suất. Vàng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.

Xung đột tại Trung Đông đã kéo dài 3 tuần, lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực và gây tác động đến kinh tế toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị Iran kiểm soát có thể khiến giá năng lượng thế giới tiếp tục đi lên, châm ngòi cho lạm phát tăng tốc.

"Vàng và bạc đang bị kéo giảm khi thị trường rơi vào lo ngại quen thuộc vài ngày qua. Thị trường đặc biệt biến động trước khả năng các ngân hàng trung ương nâng lãi suất", Tai Wong - nhà giao dịch kim loại quý độc lập cho biết trên Reuters.

Giới phân tích hiện cho rằng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất đang cao hơn, có thể ngay từ tháng 4. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong ngày 18/3 và nâng dự báo lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết triển vọng chính sách sắp tới có mức độ bất ổn rất lớn do chiến sự.

Ngoài vàng, giá các kim loại khác cũng lao dốc. Giá bạc giảm gần 7% xuống 67,7 USD một ounce. Palladium và bạch kim đều giảm hơn 2%, hiện còn lần lượt 1.392 USD và 1.924 USD. Tất cả kim loại này đều ghi nhận tuần mất giá.

Hà Thu (theo Reuters)