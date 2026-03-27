Giá vàng thế giới giảm mạnh, dầu tăng

Mỗi ounce vàng mất hơn 120 USD, trong khi giá dầu Brent tăng gần 6% sau vài phiên đi xuống.

Chốt phiên giao dịch 26/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 126 USD xuống 4.377 USD một ounce. Mở cửa phiên sáng 27/3, giá phục hồi lên 4.384 USD.

Thị trường đi xuống do đồng đôla mạnh lên và giá dầu thô tăng trở lại. Nhà đầu tư lo ngại giá cả tăng sẽ khiến lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao. Họ cũng đang cân nhắc lại khả năng các bên tham gia chiến sự tại Trung Đông đạt thỏa thuận ngừng bắn.

"Nếu xung đột kéo dài, giá vàng có thể tiếp tục về dưới 4.000 USD. Chỉ khi các nước đạt thỏa thuận đình chiến và kỳ vọng lãi suất giảm trở lại, giá mới có thể phục hồi", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals dự báo.

Dù là công cụ phòng trừ bất ổn và lạm phát, vàng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định. Kể từ khi xung đột nổ ra, giá vàng đã mất 17%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 26/3. Đồ thị: Kitco

Trên thị trường dầu thô, dầu Brent chốt phiên 26/3 tăng 5,7% lên 108 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI cũng thêm 4,6% lên 94,4 USD. Khả năng xung đột Trung Đông kéo dài khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thêm gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã cho phép 10 tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, thể hiện sự thiện chí đàm phán. Tuy nhiên, trên Reuters, một quan chức cấp cao của Iran nhận xét đề xuất của Mỹ nhằm kết thúc gần 4 tuần chiến sự là "một chiều và bất công".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff xác nhận Washington đã gửi cho Iran một "danh sách hành động 15 điểm" làm cơ sở cho việc đàm phán chấm dứt chiến sự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ, nhưng khẳng định chưa có cuộc đàm phán nào về việc này.

Xung đột khiến dòng chảy dầu, khí qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Trước đó, tuyến này chuyên chở khoảng 20% dầu, khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hiện tại là đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử. Giá dầu thô Brent tăng hơn 50% một tháng qua.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)