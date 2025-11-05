Đồng đôla mạnh lên và nhà đầu tư chờ số liệu kinh tế Mỹ khiến mỗi ounce vàng mất gần 70 USD một phiên.

Chốt phiên giao dịch 4/11, giá vàng thế giới giao ngay giảm 69 USD xuống 3.931 USD một ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý về sát 3.920 USD. Sang phiên sáng 5/11, giá nhích nhẹ lên 3.932 USD.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 4/11. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi xuống do giá USD lên cao nhất 3 tháng. Dollar Index hiện tăng 0,3% lên 100,2 điểm. Đồng đôla tăng giá khiến vàng đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

"Khi giá USD lập đỉnh mới, thị trường vàng chịu sức ép. Một phần nguyên nhân khiến đôla Mỹ tăng, còn vàng giảm do xác suất Fed giảm lãi tháng tới không còn cao như trước", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định.

Dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell lại ám chỉ đây có thể là lần giảm cuối cùng của năm nay. Nhà đầu tư hiện đặt cược xác suất điều chỉnh trong cuộc họp ngày 9-10/12 sắp tới chỉ là 71%, giảm mạnh so với hơn 90% một tuần trước đó. Giá vàng sẽ diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ biến động kinh tế - chính trị.

Nhà đầu tư cũng đang chờ các số liệu mới về kinh tế Mỹ, để có thêm manh mối dự báo hướng đi chính sách Fed. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã đóng cửa hơn một tháng qua, khiến nhiều số liệu chính thức bị hoãn công bố. Nhà đầu tư vì thế tìm đến các báo cáo của doanh nghiệp tư nhân, như báo cáo việc làm của ADP, dự kiến công bố ngày 5/11.

Giá vàng đã tăng 53% từ đầu năm do căng thẳng thương mại, chiến sự và lực mua của các ngân hàng trung ương. Dù vậy, sau khi lập kỷ lục mới phiên 20/10, giá giảm hơn 9%.

"Vàng đang hạ nhiệt phần nào, nhưng vẫn phản ánh lo ngại về tính độc lập của Fed, nguy cơ tăng trưởng chậm, rủi ro địa chính trị và các căng thẳng quốc tế khác. Một phần sức nóng của thị trường đã được giải tỏa qua đợt điều chỉnh cần thiết này", Rhona O'Connell - nhà phân tích tại StoneX cho biết.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá trong phiên 4/11. Giá bạc giảm 1,5% về 47,3 USD một ounce. Bạch kim và palladium mất lần lượt 1,8% và 3,1%.

Hà Thu (theo Reuters)