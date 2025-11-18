Giá vàng thế giới giảm 3 phiên liên tiếp

Đồng USD mạnh và khả năng Fed giảm lãi suất tháng tới ngày càng mong manh vẫn đang gây sức ép lên giá vàng.

Chốt phiên giao dịch 17/11, giá vàng thế giới giao ngay giảm 36 USD xuống 4.044 USD một ounce. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý đi xuống. Mở cửa phiên 18/11, thị trường tiếp tục đà giảm, hiện về 4.034 USD.

Giá vàng thế giới đã đi xuống 3 phiên liên tiếp. Đồ thị: Kitco

Vàng chịu sức ép từ đồng đôla mạnh và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tháng tới ngày một mong manh. Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa, có thể hé lộ hướng đi chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Theo đó, nhà đầu tư sẽ nhận báo cáo việc làm tháng 9 và biên bản cuộc họp tháng trước của Fed.

"Thị trường đang ghi nhận các phiên biến động mạnh, trước thềm công bố nhiều số liệu kinh tế khi chính phủ mở cửa trở lại. Hiện tại, kỳ vọng Fed giảm lãi suất ngày một thấp đi, khiến vàng bớt hấp dẫn", David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định.

Ngày càng nhiều quan chức Fed bày tỏ thái độ thận trọng về việc giảm lãi suất tháng 12. Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, nhà đầu tư dự báo khả năng điều chỉnh tháng tới chỉ là 41%, giảm so với hơn 60% tuần trước. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết cơ quan này cần "thận trọng" với việc giảm lãi suất, do việc này có thể kéo tụt nỗ lực hạ nhiệt lạm phát.

Các nhà phân tích tại Scotiabank ước tính giá vàng trung bình năm tới là 3.800 USSD một ounce, tăng so với 3.450 USD năm nay. Nguyên nhân là tình hình kinh tế bất ổn và lãi suất thực giảm xuống.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá phiên đầu tuần. Bạc giảm 1,2% xuống 49,9 USD một ounce. Bạch kim mất gần 1%, còn 1.526 USD. Palladium chốt phiên tại 1.379 USD, tương đương giảm 0,4%.

