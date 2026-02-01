Giá vàng thế giới được dự báo tăng trở lại tuần tới

Phần đông nhà đầu tư cá nhân tin vàng sớm lấy lại mốc 5.000 USD sau tuần biến động mạnh chưa từng có, trong khi chuyên gia phân tích Phố Wall chia rẽ nhận định về xu hướng ngắn hạn.

Thị trường kim loại quý thế giới vừa trải qua tuần biến động mạnh nhất lịch sử khi từ vùng giá 5.060 USD hồi đầu tuần vọt lên sát 5.600 USD một ounce sau cuộc họp thông báo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đà hưng phấn không kéo dài lâu khi thông tin Tổng thống Donald Trump công bố ứng cử viên Chủ tịch Fed đã kích hoạt lực chốt lời ồ ạt. Giá vàng có phiên giảm sâu nhất 43 năm, xuyên thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ tâm lý và có thời điểm xuống sát 4.700 USD.

Trong nước, các thương hiệu lớn liên tục điều chỉnh giá theo diễn biến thế giới. Chiều 29/1, vàng miếng SJC xác lập kỷ lục mới khi mua vào 188,3 triệu đồng và bán ra 191,3 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đà đi xuống của thế giới, giá kim loại quý trong nước cũng lao dốc về còn 169-172 triệu đồng, giảm tổng cộng 17 triệu đồng trong hai ngày cuối tuần.

Sau nhịp điều chỉnh sốc, niềm tin giữa nhà đầu tư cá nhân và chuyên gia phân tích vào xu hướng ngắn hạn của giá vàng có sự khác biệt đáng kể.

Trong 340 nhà đầu tư tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, khoảng 73% (tức gần 250 người) lạc quan rằng thị trường kim loại quý sẽ đi lên trong tuần tới. 16% nhà đầu tư dự đoán vàng tiếp tục lao dốc, trong khi 11% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Trong khi đó, chỉ 39% trong số 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát tin vào kịch bản vàng có thể lấy lại mốc 5.000 USD. 39% nhận định nhịp điều chỉnh sẽ kéo dài, còn 22% đưa ra quan điểm trung lập.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, là một trong những chuyên gia đặt niềm tin về triển vọng hồi phục của giá vàng. Theo ông, diễn biến mới đây là hệ quả của việc ông Trump đề cử Chủ tịch Fed mới, nhưng tác động chỉ trong ngắn hạn. Triển vọng lãi suất thấp hơn là điều tốt cho vàng, nên các yếu tố cơ bản không có gì thay đổi.

Tương tự, Sean Lusk, đồng Giám đốc mảng phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nhận định đợt bán tháo cuối tuần cho thấy sự trỗi dậy của đồng bạc xanh hơn là sự suy yếu nội tại của kim loại quý. Ông cho rằng xét về mặt kỹ thuật, nhịp điều chỉnh này cần thiết, dù áp lực chốt lời có phần quá đà. Chuyên gia này tin tưởng xu hướng tổng thể của vàng là đi lên.

Vàng thế giới hiện quanh vùng giá giữa tháng 1. Thị trường kim loại quý trong ngắn hạn sẽ chịu tác động bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế được công bố như việc làm, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), khảo sát tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan và quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương lớn.

Theo nhiều chuyên gia, thị trường cần một nhịp tăng dứt khoát và vượt 5.200 USD để củng cố niềm tin đáy ngắn hạn đã hình thành. Trong kịch bản kém khả quan, giá có thể lui về ngưỡng hỗ trợ 4.700 USD.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhấn mạnh diễn biến giá vàng tuần qua (đặc biệt là ngày cuối tuần) nhắc nhở nhà đầu tư rằng họ vẫn có thể mất tiền với tài sản vốn được xem là kênh đầu tư trú ẩn trong giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị. Dù vậy, ông tin động lực tăng giá vẫn còn nguyên và kim loại quý này không thể xuống dưới 4.000 USD.

"Một giai đoạn biến động mạnh đang đến. Những người đầu cơ vàng đã được 'nuông chiều' trong nhịp tăng nóng, nhưng hãy chú ý lịch sử của bất kỳ thị trường giá lên nào đều giống nhau: đi lên bằng thang cuốn và xuống bằng thang máy", Button nói.

Phương Đông (theo Kitco News)