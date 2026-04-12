Giá vàng thế giới có thể tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Trên Kitco News, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng tuần tới, sau khi đã ghi nhận 3 tuần đi lên.

Thị trường vàng tuần này vẫn chịu tác động bởi các tin tức từ chiến sự tại Trung Đông. Giá tăng vọt trong phiên 8/4 và 9/4, vượt 4.800 USD một ounce sau khi Mỹ và Iran thông báo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Kim loại quý sau đó giảm nhẹ, dao động trong vùng 4.700-4.800 USD những phiên còn lại.

Dù vậy, khảo sát cuối tuần này của Kitco News với các giám đốc ngân hàng, chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho thấy họ sẵn sàng quay lại thị trường, sau khi kim loại quý ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Theo kết quả khảo sát, 50% người tham gia kỳ vọng giá tăng tuần tới. Chỉ 14% dự báo giá giảm và 36% đặt cược thị trường đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới trong một tháng qua. Đồ thị: Goldprice

"Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ, như lạm phát, sẽ quay lại chi phối thị trường. Trường hợp xung đột leo thang, vai trò công cụ trú ẩn của vàng càng được nhấn mạnh", Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management nhận định.

Ngày 11/4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết cuộc đàm phán với phái đoàn Iran tại Pakistan đã kết thúc sau 21 giờ mà không nhất trí được thỏa thuận. Ông cho biết Mỹ đã nêu rõ các lằn ranh đỏ, những điều sẵn sàng nhượng bộ và không thể nhượng bộ, nhưng Iran "chọn không chấp nhận các điều khoản này".

Rich Checkan - Giám đốc Tác nghiệp Asset Strategies International thì cho rằng "vàng đã bị bán tháo quá đà thời gian qua". "Giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên, hướng tới mốc 5.000 USD và cao hơn", ông kỳ vọng. Tuy nhiên, Checkan cũng cảnh báo nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh xuất hiện rạn nứt, giá vàng có thể giảm. Vàng sẽ bị bán tháo trong ngắn hạn nếu thanh khoản thị trường giảm.

Trong khi đó, Darin Newsom - nhà phân tích thị trường tại Barchart.com dự báo ngược lại. Ông cho rằng giá sẽ giảm trong ngắn hạn, do vàng giao tháng 6 đang tiến gần đỉnh, đồng nghĩa đà giảm bắt đầu hình thành.

Colin Cieszynski - kinh tế trưởng thị trường tại SIA Wealth Management giữ quan điểm trung lập với vàng trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh giá khó ổn định. "Tôi nghĩ vàng có thể biến động mạnh, nhưng khó biết theo hướng nào. Giá có thể đảo chiều vài lần chỉ trong một ngày", ông nói.

Nhìn vào các số liệu lạm phát gần đây, ông cho rằng đà tăng trước đó của vàng đã phản ánh phần lớn tình hình này. Ngày 10/4, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 3,3% trong tháng 3 - cao nhất gần 2 năm. Phần lớn mức tăng do giá năng lượng, vốn tăng cao từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra.

Cieszynski cho rằng xu hướng của vàng hiện chuyển từ tăng sang đi ngang. Biên độ dao động hiện có thể lên tới hàng trăm USD, nhưng việc xác định xu hướng trong ngắn hạn gần như là không thể. "Điều đó phụ thuộc vào diễn biến chiến sự. Ngay trong tuần này, khi có thông tin ngừng bắn, giá vàng tăng mạnh. Trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran, giá lại giảm", ông nói.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ đón nhận một vài số liệu của kinh tế Mỹ, gồm chỉ số giá sản xuất, doanh số bán nhà tháng 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần.

Hà Thu (theo Kitco, Reuters)