Giá vàng thế giới có thể tăng 30% năm 2026

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng sau khi tăng 60% từ đầu năm, giá kim loại quý có thể tiếp tục tăng 15-30% nữa trong năm 2026.

Ngày 4/12, Hội đồng Vàng Thế giới công bố báo cáo Triển vọng Vàng 2026. Trong đó, tổ chức này dự báo căng thẳng địa chính trị kéo dài và tâm lý trú ẩn sẽ tiếp tục kéo nhu cầu vàng lên cao. Giá vàng thế giới vì vậy có thể tăng thêm 15-30% từ mức hiện tại.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh kim loại quý ghi nhận mức tăng ấn tượng năm nay, với 60% và 50 lần lập đỉnh. Các nguyên nhân chính là thuế nhập khẩu của Mỹ, bất ổn địa chính trị toàn cầu và lực mua lớn của các ngân hàng trung ương. Hồi tháng 10, giá có thời điểm lập kỷ lục tại 4.381 USD một ounce. Hiện tại, giá giao dịch quanh 4.200 USD.

WGC nhấn mạnh lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, căng thẳng địa chính trị tăng cao và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư sẽ tạo ra "điều kiện đặc biệt thuận lợi" cho vàng trong năm 2026. Với tình hình đó, giá kim loại quý có thể tiếp tục ghi nhận một trong những năm tăng mạnh nhất lịch sử.

Năm nay, nhà đầu tư đã mua vàng mạnh tay. Thị trường toàn cầu phản ứng trước căng thẳng giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn, thuế nhập khẩu tăng cao và bất ổn địa chính trị kéo dài. Các ngân hàng trung ương cũng đóng vai trò then chốt, mua vàng với tốc độ nhanh khi các nền kinh tế lớn điều chỉnh chiến lược lãi suất.

Nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng cũng lên cao. Dữ liệu của WGC cho thấy các quỹ ETF vàng toàn cầu thu hút 77 tỷ USD vốn đầu tư năm 2025, bổ sung hơn 700 tấn vàng vào danh mục. Nếu tính từ tháng 5/2024, con số này tăng thêm 850 tấn. Mức này chỉ bằng một nửa so với các chu kỳ tăng giá trước, và theo WGC là "còn dư địa lớn để tăng trưởng".

Khi nhu cầu phòng trừ rủi ro còn là ưu tiên của nhà đầu tư toàn cầu, đà tăng của vàng nhiều khả năng tiếp tục được củng cố. WGC kỳ vọng quỹ ETF và các kênh đầu tư khác tiếp tục là nguồn cầu lớn nhất năm 2026. Tuy nhiên, nhu cầu trang sức hoặc các sản phẩm công nghệ liên quan đến vàng có thể giảm do giá cao.

Dù nghiêng về kịch bản tích cực, WGC cũng đưa ra các khả năng khiến giá vàng giảm 5-20% năm tới. Ví dụ, bước ngoặt sẽ diễn ra nếu các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công, giúp tăng trưởng của Mỹ mạnh hơn dự báo. Khi lạm phát tăng tốc và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên hoặc tăng lãi suất năm tới, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ cao lên, đồng đôla có giá hơn và nhà đầu tư toàn cầu sẽ lại tìm đến tài sản rủi ro.

Dòng tiền chuyển sang cổ phiếu và tài sản lợi suất cao có thể khiến các quỹ ETF vàng bị rút vốn mạnh, WGC dự báo. Phần lớn sức tăng của vàng từ năm 2022 xuất phát từ tâm lý phòng trừ rủi ro địa chính trị, đặc biệt sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Vì thế, căng thẳng hạ nhiệt sẽ làm giảm nhu cầu vàng.

Tuy vậy, WGC cho biết kể cả khi giá giảm, hoạt động mua vào của nhà đầu tư dài hạn và người tiêu dùng vẫn có thể hạn chế đà giảm sâu. Nhà đầu tư vì thế sẽ theo dõi sát chính sách của các ngân hàng trung ương, diễn biến địa chính trị và dòng vốn vào các quỹ ETF năm tới.

