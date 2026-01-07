Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng

Mỗi ounce vàng chạm 4.500 USD, trong khi chỉ số S&P 500 và DJIA tiếp tục lên mức cao mới.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/1, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 45 USD lên 4.494 USD. Giá tiếp tục đi lên sáng nay, có thời điểm chạm 4.500 USD - tiến sát đỉnh 4.549 USD từng xác lập phiên 24/12.

Nhu cầu mua vàng trú ẩn vẫn cao, sau khi Mỹ tập kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cuối tuần trước. Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo việc làm Mỹ để có thêm dự báo về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

"Nhà đầu tư kim loại quý đang nhìn thấy nhiều rủi ro hơn những người đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu", Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals nhận định. Vàng được coi là công cụ trú ẩn truyền thống. Kim loại quý này đã tăng 64% năm ngoái, ghi nhận năm tốt nhất kể từ 1979.

Giá vàng thế giới tăng mạnh 2 phiên liên tiếp. Đồ thị: Kitco

Kinh tế Mỹ được dự báo tạo thêm 60.000 việc làm trong tháng 12, giảm nhẹ so với tháng 11. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay, theo hãng dữ liệu LSEG.

Morgan Stanley đầu tuần này dự báo giá vàng cuối năm có thể lên 4.800 USD, do lãi suất giảm, Fed thay Chủ tịch và sức mua mạnh của các ngân hàng trung ương cũng như quỹ ETF vàng.

Ngoài vàng, giá bạc cũng tăng 5,4% lên 80,6 USD một ounce. Bạch kim tăng 7,2% lên 2.435 USD, còn palladium đắt thêm 6%, giao dịch tại 1.821 USD.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,6% lên kỷ lục 6.944 điểm. DJIA cũng lên mức cao mới, tại 49.462 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,65%, đóng cửa tại 23.547 điểm.

Cổ phiếu các hãng công nghệ lớn và doanh nghiệp liên quan đến làn sóng AI dẫn dắt thị trường. Nhà đầu tư dường như đã bỏ qua rủi ro từ xung đột Mỹ - Venezuela. Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird cho rằng thị trường không chịu ảnh hưởng lớn do vai trò của Venezuela trong kinh tế và thị trường dầu mỏ toàn cầu không lớn.

"Diễn biến này khó tạo ra phản ứng như xung đột Ukraine - Nga. Giá dầu hiện cũng không tăng vọt. Thị trường đang kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng thêm trong thời gian tới nếu dầu bị trừng phạt của Venezuela quay trở lại thị trường", ông nói.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)