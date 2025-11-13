Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ tăng vọt

Giá vàng thế giới lên cao nhất 3 tuần, chỉ số DJIA cũng lập kỷ lục nhờ khả năng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Chốt phiên giao dịch 12/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 68 USD lên 4.194 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 4.208 USD, cao nhất kể từ phiên 21/10..

Thị trường khởi sắc khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện để mở cửa lại chính phủ. Việc này sẽ giúp nước này tiếp tục công bố báo cáo kinh tế và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất tháng 12.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 12/11. Đồ thị: Kitco

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 1% xuống thấp nhất 1 tuần. "Chính phủ sẽ mở lại. Thị trường đang chờ đợi các báo cáo kinh tế, nhiều khả năng chỉ ra Mỹ đang suy yếu", Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 42 ngày - dài nhất lịch sử. Việc này gây sức ép lên nền kinh tế, khiến nhiều báo cáo bị trì hoãn, buộc giới chức và thị trường dựa vào các chỉ số do tư nhân công bố để đánh giá tình trạng của quốc gia.

Báo cáo của công ty ADP tuần này cho thấy các công ty tư nhân đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong giai đoạn 27/9-25/10. Việc này cho thấy thị trường lao động vẫn đang yếu đi.

Nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi trong phiên họp tháng 12 là 65%. Vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, khả năng chính phủ mở cửa trở lại cũng giúp các chỉ số lên cao. DJIA tăng 0,68% lên kỷ lục 48.254 điểm. S&P 500 đi lên 0,06%. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 0,26%.

"Khi Thượng viện đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời và chuyển qua Hạ viện, việc chính phủ đóng cửa nhiều khả năng chấm dứt trong tuần này", Mohit Kumar - kinh tế trưởng tại Jefferies nhận định. Việc số liệu được cung cấp đều đặn trở lại tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư phiên 12/11 rút dần khỏi các cổ phiếu công nghệ để chuyển sang nhiều lĩnh vực khác, như chăm sóc sức khỏe và tài chính. Việc này giúp DJIA tăng mạnh, do không phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu công nghệ và AI.

Cổ phiếu Amazon và Tesla đều giảm hơn 2%. Palantir mất 3,6% và Oracle hạ 3,9%. Ngược lại, AMD tăng 9% sau khi hãng chip này công bố mục tiêu doanh thu từ trung tâm dữ liệu đạt 100 tỷ USD.

Nhóm ngân hàng khởi sắc, khi Goldman Sachs và UnitedHealth Group cùng tăng 3,5%. DJIA nhờ đó đóng cửa ở mức kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp. Tổng cộng từ đầu năm, chỉ số này đã tăng 13%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)