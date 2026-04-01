Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng tăng cao

Mỗi ounce vàng hiện vượt 4.700 USD, trong khi chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng mạnh nhất gần một năm.

Chốt phiên giao dịch 31/3, giá vàng thế giới giao ngay tăng 157 USD lên 4.667 USD một ounce. Sáng 1/4, giá tiếp tục đi lên, hiện chạm 4.704 USD.

Giá vàng thế giới bật tăng từ phiên 31/3. Đồ thị: Kitco

Wall Street Journal trích nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran, kể cả khi eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa. Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết vài ngày tới sẽ mang tính quyết định với chiến sự, cảnh báo Tehran rằng xung đột leo thang nếu các bên không đạt thỏa thuận.

Giá đôla Mỹ cũng đi xuống, giúp vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng các ngoại tệ khác. "Diễn biến tăng của vàng cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Tuy nhiên, chúng ta cần việc này kéo dài thêm để khẳng định xu hướng", Peter Grant - phó chủ tịch Zaner Metals nhận định trên Reuters.

Dù vậy, ông cho rằng trong dài hạn, giá vẫn tăng nhờ các yếu tố hỗ trợ nền tảng là làn sóng phi đôla hóa và các ngân hàng trung ương mua vàng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá vàng đạt 5.400 USD cuối năm nay.

Dù vậy, kim loại quý vẫn ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất tăng cao do chiến sự tại Trung Đông khiến vàng mất giá khoảng 12% trong tháng 3. Bạc cũng sụt 20% tháng trước.

Ở thị trường trong nước, sáng nay Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 175 - 178 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả ba chỉ số chủ chốt đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2025. DJIA tăng 1.125 điểm, tương đương 2,5%. S&P 500 tăng 2,9% và Nasdaq Composite lên thêm 3,8%.

Khả năng chiến sự chấm dứt giúp Wall Street khởi sắc. Nhóm công nghệ, vốn chịu sức ép lớn từ khi chiến sự bắt đầu, tăng mạnh. Hãng chip Nvidia tăng 5,6%, trong khi gã khổng lồ phần mềm Microsoft tăng 3,1%.

"Bất kỳ bước đi nào nhằm chấm dứt chiến sự, thị trường chứng khoán đều hài lòng và đi lên. Tuy nhiên, nếu vấn đề dầu mỏ chưa được giải quyết, sức ép vẫn còn", Eric Diton - Chủ tịch Wealth Alliance cho biết.

Dầu Brent chốt phiên hôm qua giảm 3,4 USD (5%) xuống 104 USD một thùng, trong khi dầu WTI hạ 1,5% xuống 101,3 USD. Nguyên nhân là nhiều hãng tin cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng chấm dứt chiến sự, nhưng muốn được đảm bảo về an ninh.

Dù vậy, sáng nay giá dầu nhích nhẹ trở lại. Dầu Brent và WTI hiện lên 104,6 và 102 USD.

Hà Thu (theo Reuters)