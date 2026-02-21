Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng tăng

Số liệu GDP Mỹ và phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế nhập khẩu khiến giá vàng tăng hơn 100 USD, còn Wall Street thêm 0,5-0,9%.

Đóng cửa phiên giao dịch 20/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 111 USD lên 5.105 USD một ounce. Thị trường đi lên do số liệu GDP Mỹ thấp hơn kỳ vọng và phản ứng của Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ một số loại thuế nhập khẩu của ông.

"Tổng thống sẽ khó từ bỏ việc áp thuế. Ông ấy sử dụng các quyền hạn khác để làm việc này, khiến bất ổn tăng cao", Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý độc lập cho biết. Ông khẳng định biến động trong trung hạn không làm nản lòng những người lạc quan vào vàng.

Giá vàng thế giới tăng tốc trong phiên Mỹ tối 20/2. Đồ thị: Kitco

Trong cuộc họp báo ngày 20/2, Tổng thống Trump cho biết sẽ áp thuế 10% với toàn cầu trong 150 ngày, để thay thế các loại thuế bị bác bỏ bởi Tòa án Tối cao. Trước đó, cơ quan này ra phán quyết thuế nhập khẩu được áp dụng dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp. Tòa án khẳng định ông Trump đã vượt thẩm quyền khi viện dẫn IEEPA.

Giá vàng đã tăng từ trước đó, sau khi Mỹ công bố GDP quý IV/2025 chỉ tăng 1,4% - thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các nhà kinh tế học. Một phần nguyên nhân là chính phủ Mỹ đóng cửa và tiêu dùng giảm sút. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lại tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12/2025.

"Các số liệu cho thấy lạm phát vẫn hiện hữu. Nhưng GDP yếu đi chỉ ra nền kinh tế vẫn chưa tiến gần bước ngoặt. Có quá nhiều điều khó đoán và bất ổn. Việc này có lợi cho vàng", Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures cho biết.

Ngoài vàng, giá các kim loại quý khác cũng tăng tốc phiên cuối tuần. Bạc tăng gần 6% lên 82,9 USD. Bạch kim thêm 4,5% lên 2.163 USD và palladium đắt thêm 4% lên 1.751 USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm, khi phán quyết của Tòa Tối cao có thể xoa dịu gánh chi phí cho các doanh nghiệp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 6.909 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên gần 22.900 điểm. DJIA chốt phiên tại 49.625 điểm, tương đương tăng gần 0,5%.

Cổ phiếu Amazon - công ty phụ thuộc vào nguồn sản phẩm từ Trung Quốc - tăng hơn 2% sau phán quyết. Home Depot, Five Below cũng tăng giá, nhờ được kỳ vọng hưởng lợi từ quyết định này.

Dù vậy, Tòa Tối cao chưa đưa ra phán quyết về việc liệu chính phủ Mỹ có phải hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho doanh nghiệp hay không. Michael Brenner - chuyên gia phân tích tại FBB Capital Partners cho rằng nếu việc này xảy ra, đây sẽ là "một khoản kích thích kinh tế lớn". Theo ước tính của hãng nghiên cứu Penn-Wharton Budget Model, khoản hoàn thuế có thể lên tới 175 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)