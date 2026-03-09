Giá vàng thế giới, chứng khoán châu Á cùng giảm mạnh

Mỗi ounce vàng mất hơn 100 USD, trong khi chứng khoán Hàn Quốc lần thứ hai trong 4 phiên phải "ngắt cầu dao".

Mở cửa phiên giao dịch 9/3, giá vàng thế giới giao ngay hiện giảm gần 100 USD xuống 5.075 USD một ounce. Đầu phiên, giá có thời điểm xuống sát 5.000 USD.

Giá vàng thế giới sáng nay xuống sát 5.000 USD một ounce. Đồ thị: Kitco

Thị trường chịu sức ép do đồng đôla Mỹ mạnh lên và lo ngại lạm phát khi giá dầu thô tăng vọt. Nếu lạm phát tại Mỹ tăng tốc, nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ duy trì lãi suất hiện tại lâu hơn nữa. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý này không trả lãi cố định.

Fed dự kiến họp chính sách ngày 17-18/3. Nhiều nhà kinh tế học kỳ vọng cơ quan này sẽ chờ đến tháng 6 hoặc 7 mới giảm lãi suất. Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng việc giá dầu tăng tốc là "sự kiện đơn lẻ", không đòi hỏi Fed phải có phản ứng. Dù vậy, ông cũng thừa nhận bất ổn sẽ xảy ra nếu xung đột kéo dài và giá dầu tiếp tục tăng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có thời điểm giảm 2,5 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước, xuống 179,5-182,5 triệu đồng. Hiện tại, giá nhích lên 180,1-183,1 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Kospi (Hàn Quốc) giảm hơn 8% sáng 9/3. Việc này khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch 20 phút trên thị trường. Đây là lần thứ 2 trong 4 phiên gần đây việc này xảy ra.

Cổ phiếu Samsung Electronics giảm hơn 10%. Cổ phiếu SK Hynix cũng mất gần 12%. Ngoài dầu thô, xung đột tại Trung Đông cũng ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu chip nhớ toàn cầu.

Bảng điện tử hiện chỉ số chứng khoán Kospi tại một phòng giao dịch ở Seoul, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 hiện giảm 6,5%, xuống dưới 53.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 6/2. Topix cũng giảm 5,8%. Gã khổng lồ viễn thông SoftBank thuộc nhóm giảm mạnh nhất tại Nhật Bản, khi mất tới 11%. Các cổ phiếu liên quan đến chip, như Advantest và Lasertec giảm gần 10%.

Thị trường Trung Quốc vừa mở cửa cũng đi xuống. Shanghai Composite hiện mất 1,3%. Hang Seng Composite giảm 3%.

Các chỉ số tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng sụt giảm khi giá dầu thô tăng cao. DJIA tương lai hiện mất 1,75%. S&P 500 giảm 1,6%, còn Nasdaq 100 mất 1,6%.

Giá dầu thô thế giới tăng khoảng 30%, vượt 100 USD một thùng, cao nhất kể từ giữa năm 2022. Việc này diễn ra sau khi các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông, như Kuwait, Iran và UAE giảm sản lượng do eo biển Hormuz - tuyến vận tải đường biển quan trọng nhất với thị trường năng lượng toàn cầu - tê liệt hơn một tuần qua.

Dù vậy, trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc "giá dầu tăng trong ngắn hạn" chỉ là "cái giá rất nhỏ" phải trả cho việc xóa bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Hà Thu (theo CNBC, FX Street)