Giá vàng thế giới chưa ngừng tăng

Mỗi ounce vàng vượt 3.260 USD, do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư tăng cao và đồng đôla Mỹ yếu đi.

Sáng 16/4, giá vàng thế giới tăng thêm hơn 30 USD trong một giờ, lên mức cao kỷ lục mới tại 3.261 USD một ounce. Trước đó, chốt phiên giao dịch 15/4, kim loại quý tăng 20 USD lên 3.229 USD.

Giá tăng do nhu cầu mua vàng trú ẩn của nhà đầu tư, khi chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thay đổi. Đồng đôla Mỹ yếu đi càng giúp kim loại quý được hỗ trợ.

"Nhà đầu tư đang chờ diễn biến lớn tiếp theo để thúc đẩy thị trường vàng. Theo biểu đồ kỹ thuật, xu hướng vẫn là đi lên. Nhu cầu trú ẩn vẫn còn", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Giá vàng thế giới tăng tốc sáng 16/4 (giờ Hà Nội). Đồ thị: Kitco

Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra về sản phẩm bán dẫn nhập khẩu, dược phẩm. Kết quả cuộc điều tra có thể dẫn tới các mặt hàng này bị áp thuế nhập khẩu. Hôm 13/4, ông Trump cho biết thuế mới lên sản phẩm bán dẫn sẽ được thông báo trong tuần này.

Năm nay, giá vàng thế giới đã tăng gần 25% và liên tiếp lập đỉnh mới do nhu cầu trú ẩn trước bất ổn tài chính - chính trị.

"Vàng tăng một phần do USD mất giá. Việc này cho thấy vị thế tài sản an toàn của đồng đôla đang suy yếu. Vàng có thể là lựa chọn thay thế USD của nhiều nhà đầu tư", ngân hàng Commerzbank nhận định. Giá đồng bạc xanh ở mức thấp nhất 3 năm so với các tiền tệ lớn, khiến vàng bớt đắt đỏ so với người mua ngoài Mỹ.

Commerzbank cũng cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn đang là bệ đỡ cho kim loại quý. Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trở lại từ tháng 6, với tổng mức giảm 100 điểm cơ bản (1%) năm nay. Cơ quan này đã dừng việc nới lỏng từ tháng 1.

Hôm nay, Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu và nhà đầu tư theo sát sự kiện này để có thêm manh mối về kế hoạch lãi suất của Fed.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)