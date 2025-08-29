Giá vàng thế giới cao nhất 5 tuần, Wall Street chưa dứt đà tăng

Mỗi ounce vàng thế giới tăng 20 USD, trong khi chỉ số DJIA và S&P 500 lên cao chưa từng có.

Chốt phiên giao dịch 28/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20 USD lên 3.416 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 23/7.

Thị trường đi lên do đồng đôla yếu đi và nhu cầu trú ẩn khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng hoạt động độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Dollar Index giảm 0,5%, khiến vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác.

Thành viên Hội đồng thống đốc Fed Lisa Cook cũng vừa nộp đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định ông không có thẩm quyền bãi nhiệm bà. Cuộc chiến pháp lý này được dự báo có thể thay đổi các chuẩn mực lâu nay về tính độc lập của Fed.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 28/8. Đồ thị: Kitco

"Vàng vẫn đi lên hơn một tuần qua, một phần do lo ngại về Fed. Sức ép từ ông Trump đang làm dấy lên đồn đoán cơ quan này có thể giảm lãi suất nhanh hơn và giữ ở mức thấp lâu hơn nữa. Điều này có lợi cho giá vàng", Tai Wong - nhà giao dịch kim loại quý độc lập nhận định trên Reuters.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi tháng 9 là 87%.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,3% lên 6.501 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp chỉ số này lên mức kỷ lục mới. DJIA cũng tăng 0,16% lên 45.636 điểm - cao chưa từng có. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa tại 21.705 điểm, tăng 0,53%.

7 trong 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đi lên, dẫn đầu bởi dịch vụ viễn thông và năng lượng.

Cổ phiếu Nvidia giảm 0,8%, do bất ổn thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến hãng chip loại thị trường Trung Quốc khỏi dự báo doanh thu quý này. Dù vậy, quý trước, doanh thu của hãng tăng tới 56%. Số liệu này khẳng định nhu cầu công nghệ liên quan đến AI vẫn rất mạnh. Cổ phiếu Alphabet, Amazon và Broadcom vì thế tăng 1-3%.

"Lực đẩy chính của thị trường thời gian qua vẫn là AI và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt", Ross Mayfield - nhà phân tích đầu tư tại Baird nhận định.

Cổ phiếu hãng phân tích dữ liệu Snowflake tăng 20%, sau khi dự báo doanh thu tài khóa 2026 tăng vọt nhờ nhu cầu AI. Cổ phiếu hãng máy tính HP cũng lên thêm 4,6%, khi công bố doanh thu quý dự kiến tăng nhờ máy tính cá nhân tích hợp AI.

Cổ phiếu Nike giảm 0,2% sau khi hãng này thông báo kế hoạch cắt giảm gần 1% nhân sự. Nike đang tìm cách lấy lại thị phần từ các đối thủ.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, công bố trong hôm nay. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát đang tăng tốc có thể ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed tháng tới.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)