Giá vàng thế giới cao nhất 2 tuần

Nhu cầu trú ẩn khi niềm tin của nhà đầu tư vào Fed lung lay sau diễn biến ông Trump sa thải Thống đốc Fed khiến giá vàng tăng gần 30 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 26/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 27 USD lên 3.392 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 11/8. Sang phiên sáng nay, giá vẫn đang dao động quanh mốc này.

Giá vàng thế giới tăng cao trong phiên 26/8. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi lên nhờ nhu cầu mua vàng trú ẩn. Niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hoạt động độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lung lay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận vay thế chấp mua nhà.

"Tin tức này có lợi cho vàng, vì Fed vẫn đang là lực đẩy chính của thị trường", Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định.

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ, được coi là phép thử về giới hạn quyền lực của một Tổng thống Mỹ với cơ quan nổi tiếng có khả năng hoạt động độc lập như Fed. Bà Cook sau đó khẳng định ông Trump "không có căn cứ pháp lý và thẩm quyền" bãi nhiệm bà.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra tín hiệu có thể giảm lãi suất tham chiếu trong phiên họp tháng tới. Ông cho biết rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên. Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi tháng 9 là gần 90%

"Nếu dự báo này thành hiện thực, và Fed tuyên bố còn cắt giảm thêm một lần nữa năm nay, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao", Haberkorn nhấn mạnh. Giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ lãi suất thấp hoặc biến động kinh tế - xã hội.

Nhà đầu tư hiện chờ số liệu GDP Mỹ, sẽ công bố ngày 28/8. Một ngày sau đó, báo cáo chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng sẽ được đưa ra.

Ngoài vàng, bạc và palladium cũng tăng giá trong phiên 26/8, lên lần lượt 38,5 USD và 1.102 USD một ounce. Ngược lại, bạch kim giảm nhẹ về 1.340 USD.

Hà Thu (theo Reuters)