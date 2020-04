Giá vàng tăng vọt, tiến gần 49 triệu đồng

Chỉ trong vài ngày mở cửa lại sau đợt cách ly xã hội, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 400.000-700.000 đồng và đang tiến gần 49 triệu đồng.

8h sáng nay (26/4), Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá mua vào vàng miếng ở 48,15 triệu đồng và bán ra ở 48,65 triệu một lượng. Chênh lệnh mua bán là 500.000 đồng một lượng.

Sau khi thực hiện giãn cách xã hội, các cửa hàng vàng cũng mở cửa giao dịch lại từ ngày 23/4. So với ngày này, giá mua vào một lượng vàng tăng 700.000 đồng và còn giá bán ra đắt hơn 450.000 đồng.

Vào 11h sáng 25/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào với giá 47,9 triệu đồng và bán ra 48,55 triệu đồng mỗi lượng vàng SJC. Mức giá này cũng đắt hơn khoảng 400.000 một lượng mua vào và bán ra so với cách đây ba ngày.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 6% lên mức 1.729 USD một ounce. Từ đầu tháng 4 đến nay, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua vào 14 ngày mà không bán ra. SPDR đã mua ròng tổng cộng hơn 150 tấn vàng từ đầu năm, đưa số vàng họ sở hữu tăng 17% so với đầu năm.

Theo một báo cáo ngày 20/4 có tên "Fed không thể in vàng" của Bank of America, giá vàng trong 18 tháng sẽ tăng lên 3.000 USD một ounce, tức khoảng 83 triệu đồng một lượng (theo tỷ giá tại Vietcombank). Mức giá dự báo lần này của BofA cao hơn nhiều so với dự báo 2.000 USD một ounce trước đó và cao hơn 50% so với mức kỷ lục của kim loại quý này đến nay.

Dự báo này được đưa ra sau khi hàng loạt quốc gia trên thế giới tung kích thích tài khóa và tiền tệ quy mô khổng lồ để hỗ trợ các nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ đại dịch.

Quỳnh Trang