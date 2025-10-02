Giá vàng tăng vọt, dân Thái Lan đổ xô mua trang sức mỹ ký

Người dân Thái Lan tìm đến các cửa hàng bán vàng mỹ ký nhiều hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu trang sức mà không phải bỏ ra quá nhiều tiền.

Vợ chồng Inkwat Decharat và Juthamas, chủ một tiệm trang sức vàng mỹ ký tại tỉnh Nonthaburi ở miền trung Thái Lan, cho biết doanh số của họ đang tăng vọt trong giai đoạn giá vàng thật không ngừng leo thang

Giá trang sức vàng tại Thái Lan ngày 1/10 chạm mốc lịch sử 60.000 baht (1.850 USD) mỗi một baht vàng. Vàng miếng ở Thái Lan được tính bằng đơn vị baht, giống đơn vị tiền tệ, trong đó mỗi baht vàng có khối lượng 15,244 g và tiêu chuẩn 96,5% vàng nguyên chất.

Inkwat nhận thấy khách bắt đầu đến cửa hàng từ khi giá vàng tăng đến ngưỡng 40.000-50.000 baht. Lượng khách quen lẫn khách mới đều tăng rõ rệt sau khi giá vàng vượt ngưỡng 50.000 baht mỗi baht vàng, trước khi bùng nổ trong quá trình tiến gần đến mức 60.000 baht.

Khách mua trang sức vàng giả tại Thong Ek Jewelry, tỉnh Nonthaburi miền trung Thái Lan, ngày 1/10. Ảnh: Khaosod

Chủ tiệm giải thích rằng vàng luôn được coi là biểu tượng cho địa vị và sự tự tin trong xã hội Thái Lan. Tuy nhiên, khi giá quá cao, nhiều người đổi ý và xem vàng mỹ ký là lựa chọn thay thế hợp lý, do vừa dễ tiếp cận vừa an toàn về tài chính.

Inkwat nói các sản phẩm vàng mỹ ký cũng được cải tiến đáng kể về chất liệu, mẫu mã và dịch vụ hậu mãi. "Chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành và đổi trả, nhờ đó Thong Ek Jewelry đã trở thành cửa hàng vàng mỹ ký hàng đầu Thái Lan", ông nói.

Một khách hàng tên Somsak từng mua dây chuyền vàng mỹ ký tại cửa hàng của Ingkwat cách đây một năm và đến nay sản phẩm vẫn giữ được độ bóng, cho biết điều đó khiến anh càng thêm tin tưởng. "Họ còn cho đổi trang sức cũ lấy mẫu mới. Tôi đang chờ họ ra mắt thêm sản phẩm tượng Tỳ Hưu và thỏi vàng mỹ ký để sưu tập", anh chia sẻ.

Vợ chồng Inkwat Decharat và Juthamas tại cửa hàng vàng giả nổi tiếng ở Nonthaburi. Ảnh: Khaosod

Đây không phải lần đầu có hiện tượng người dân Thái Lan chuộng vàng mỹ ký. Giữa giai đoạn giá vàng tăng mạnh hồi năm ngoái, truyền thông nước này cũng ghi nhận xu hướng người dân đổ xô mua vàng mỹ ký.

Ngay cả khi kinh tế ảm đạm và sức mua yếu đi, cửa hàng vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Nhiều người tìm mua trang sức để dùng trong các dịp lễ hội hay trở về quê, số khác chọn đeo vàng mỹ ký để cất vàng thật trong nhà, giảm rủi ro nếu bị cướp giật.

Inkwat nói doanh số trong 3 tháng tới có thể tăng thêm 20-30%, thậm chí đạt mức tăng trưởng 100-200% vào cuối năm khi diễn ra các lễ hội lớn. "Chúng tôi đã chuẩn bị tăng gấp ba lượng hàng để đáp ứng nhu cầu", ông cho hay.

Thanh Danh (Theo Khaosod, Nation)