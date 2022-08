Giá vàng tăng thẳng đứng sau số liệu lạm phát Mỹ

Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 20 USD chỉ trong vài phút tối nay, lên 1.806 USD.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 8,5% so với năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn dự kiến và cũng thấp hơn so với tháng trước đó, chủ yếu do giá xăng giảm mạnh.

Giá vàng thế giới tối nay tăng mạnh.

Hôm 9/8, kim loại quý đã lên cao nhất 1 tháng tại 1.800 USD một ounce. Trước đó, Ole Hansen - nhà phân tích tại Saxo Bank đã dự báo: "Nếu số liệu CPI cho thấy lạm phát hạ nhiệt, khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay sẽ giảm. Và điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng".

Dù vàng được coi là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, rủi ro suy thoái và bất ổn chính trị, lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của công cụ không trả lãi này. "Số liệu lạm phát sẽ định hình xu hướng của thị trường đến hết tháng", Craig Erlam - nhà phân tích tại OANDA nhận định.

Trong tháng 7, giá xăng tại Mỹ giảm 7,7%. Giá năng lượng nói chung giảm 4,6%. Các mức giảm này đã bù lại được mức tăng 1,1% trong giá thực phẩm và 0,5% chi phí nhà ở.

Nếu không tính giá lương thực và năng lượng, CPI lõi của Mỹ tăng 5,9%, thấp hơn dự báo là 6,1%. Dù vậy, lạm phát nước này hiện vẫn quanh mốc cao nhất 4 thập kỷ.

Hà Thu (theo Kitco, CNBC)