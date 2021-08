Giá vàng tăng mạnh vượt 1.750 USD

Chốt phiên 11/8, giá vàng tăng mạnh nhất 2 tuần trước thông tin lạm phát Mỹ diễn biến đúng với kỳ vọng nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 11/8, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng thêm 1,33% và đóng cửa ở mức 1.751,8 USD một ounce. Như vậy, giá vàng có phiên tăng mạnh nhất tính từ ngày 29/7, theo số liệu mới nhất được FactSet công bố.

Diễn biến giá vàng ngày 11/8.

Theo số liệu công bố mới nhất về giá cả tiêu dùng từ Bộ Lao động Mỹ, lạm phát tháng 7 tại nước này tăng 5,4% so với cùng kỳ và hiện ở mức cao nhất trong 20 năm.

Còn nếu so với tháng liền trước, lạm phát Mỹ tháng 7 tăng 0,5%, mức tăng dù vậy thấp hơn so với con số 0,9% của tháng 6; tất cả những chỉ số trên đều đúng với kỳ vọng của giới chuyên gia tham gia khảo sát của Wall Street Journal.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn có nhiều biến động tiêu cực, trong tháng 7 tăng 0,3%, thấp hơn so với kỳ vọng 0,4%. Chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 4,3% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với mức 4,5% - cao nhất trong 29 năm của tháng trước đó.

Tất cả những con số về lạm phát như trên không khỏi khiến nhiều chuyên gia dự báo về khả năng USD và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm giá, nhờ vậy dọn đường cho sự phục hồi của giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm hạ xuống mức 1,32% từ mức 1,34% vào ngày thứ Ba. Trong khi đó đồng USD, tính theo diễn biến của chỉ số Dollar Index, giảm 0,3%. Lợi suất thấp và đồng USD yếu sẽ có thể khiến cho vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư tại Mỹ và ở nước ngoài.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại quỹ Oanda, ông Craig Erlam, nhận xét: "Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm và USD yếu không khỏi hỗ trợ quan trọng cho giá vàng trong con đường hướng đến mốc cao hơn".

Trong khi đó, chủ tịch Fed tại Dallas – ông Rob Kaplan trong ngày thứ Tư (11/8) tuyên bố ông sẽ gây sức ép lên các đồng nghiệp ở Ngân hàng Trung ương Mỹ về việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu trong cuộc họp lần tới của Fed vào cuối tháng 9.

Ông Kaplan nói rằng, ông muốn việc giảm bớt mua lại trái phiếu sẽ khởi động từ tháng 10 và kéo dài cho đến tháng 6/2022. Từ cuối tháng 4/2201 đến nay, ông Kaplan vốn đã rất quan tâm đến việc giảm bớt quy mô chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD và chứng khoán đảm bảo bằng tài sản.

Cùng ngày, chủ tịch Fed tại thành phố Kansas – ông Esther George cũng khẳng định rằng đã đến lúc chấm dứt chương trình mua trái phiếu của ngân hàng trung ương. Kể cả ông Kaplan và ông George hiện đều là thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC).

Phiên ngày 11/8 chứng kiến sự tăng điểm của hai chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ. Lạm phát Mỹ tháng 7 tiếp tục tăng nhưng nếu loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng, mức tăng của lạm phát không quá đáng sợ.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 35.484,97 điểm, mức cao kỷ lục mới. Chỉ số tăng điểm nhờ vào việc cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn như Caterpillar và Home Depot tăng. Chỉ số S&P 500 nhích thêm 0,2% lên 4.447,7 điểm, đây cũng là mức cao chưa từng thấy của chỉ số. Chỉ số Nasdaq tuy nhiên lại hạ 0,1% xuống 14.765,1 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư có phần lạc quan khi mà chỉ số lạm phát lõi không quá cao, thấp hơn so với kỳ vọng.

Diệu Thanh (Theo MarketWatch, CNBC)