Mỗi lượng vàng miếng giảm gần triệu đồng ngày Thần Tài

Đầu ngày, giá vàng giảm nhẹ rồi điều chỉnh mạnh hơn khi gần trưa, chênh lệch mua bán lên 3 triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa ngày Vía Thần Tài, tức mùng 10 tháng Giêng, giá bán vàng miếng có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang so với hôm qua. Nhưng từ 9-10 giờ sáng, các thương hiệu lớn có ba lần điều chỉnh khiến giá vàng miếng giảm nhanh trong khi giá vàng nhẫn và nữ trang giữ nguyên.

Lúc 10h15, Công ty Vàng bạc đá quý SJC giảm thêm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng cả hai chiều mua bán, xuống 74,5 - 77,5 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, SJC giảm tới 1,3 triệu đồng chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI cũng giảm thêm 700.000 - 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng và vàng ép vỉ Thần Tài so với đầu giờ sáng, về 74,5 - 77,5 triệu đồng một lượng.

Giá vàng miếng giảm sau khi mở cửa ngày Vía Thần Tài. Ảnh: Ngọc Thành

Diễn biến vàng trong nước ngày Thần Tài đang ngược lại với thế giới. Mở cửa đầu tuần mỗi ounce vàng giao ngày tăng gần 9 USD lên 2.021 USD song các nhà vàng trong nước lại điều chỉnh giảm. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 60,15 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới do đó được thu hẹp so với các ngày trước, xuống 17 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn vẫn cao hơn 4,5-5 triệu đồng một lượng so với quốc tế.

Tuy nhiên, so với vùng giá cách đây một tháng, giá các doanh nghiệp bán ra cho người dân đang cao hơn 2,7 triệu đồng một lượng, tương đương 2,2%.



Giá vàng nhẫn sáng nay tại SJC vẫn đi ngang ở mức 63,4 - 64,7 triệu đồng một lượng, giảm 150.000-250.000 đồng so với mức đỉnh thiết lập vào mùng 8 Tết, song vẫn đang ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Còn Bảo Tín Minh Châu yết giá mua bán 64,5 - 65,9 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, mặt hàng này tại nhiều thương hiệu vàng không có hàng bán từ hai ngày qua hoặc có nơi chỉ bán "lấy vía" tối đa mỗi người 1 chỉ.

Với mặt hàng nữ trang, hiện các thương hiệu vàng yết giá thấp hơn 300.000-400.000 đồng mỗi lượng so với vàng nhẫn tròn trơn.

Cô gái 18 năm đi mua vàng ngày vía Thần Tài Video: Thế Quỳnh

Sáng nay, các thương hiệu vàng mở cửa từ sớm so với thường ngày để đón khách. Tuy nhiên, lượng khách ghi nhận tại hầu hết cửa hàng đầu ngày đều kém hơn so với mọi năm, ít có tình trạng xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng.

Ghi nhận của VnEpress tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM), cho thấy lúc 7h có khoảng 30-40 khách hàng đến giao dịch. Họ chủ yếu mua vàng miếng và vỉ dập hình rồng loại 1 chỉ.

So với mọi năm, khách ghé cửa hàng này vắng hơn hẳn. Đại diện SJC cho biết lượng khách có sự phân bổ ra các ngày trước đó nên phần nào giúp sáng nay đỡ đông đúc.

Chị An (nhân viên văn phòng) sáng nay đưa con đi học, tiện đường nên ghé qua cửa hàng này trước khi vào làm việc. Chị mua một miếng vàng dập hình rồng loại 1 chỉ cầu may. "Đây là thói quen mỗi dịp đầu năm của tôi, như cách tích lũy, tôi không quan tâm về đầu tư hay sinh lãi", chị nói.

Nhiều khách hàng tới hỏi mua vàng nhẫn loại 1-5 chỉ tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) vào 8h30. Ảnh: Tất Đạt

Đến khoảng 8h30, quầy vàng nhẫn của SJC bắt đầu đông lên. Khách chủ yếu mua loại 1 chỉ và 5 phân với số lượng 1-2 chỉ là chủ yếu. Chị Dung (quận 5) ghé mua 2 chỉ vàng nhẫn và một miếng vàng dập hình Thần tài. Chị nói từ trước đến nay hầu như chỉ loại này vì quen với giá biến động không quá nhiều. Sáng nay vàng nhẫn tại SJC được bán ra với giá 6,47 triệu đồng một chỉ.

Tương tự tại Hà Nội, không khí giao dịch đầu ngày Thần Tài cũng khá vắng. Các tiệm vàng lâu năm và có tiếng không còn cảnh xếp hàng đợi mua vàng từ tờ mờ sáng, thay vào đó chỉ tầm 10-20 khách.

Khoảng 9h20, phố vàng bắt đầu đông đúc hơn. Lượng khách tìm đến các cửa hàng vàng tấp nập, ngồi chờ ở vỉa hè tăng gấp 4-5 lần lúc sáng sớm. Xe cộ của khách để kín các vỉa hè và tràn ra lòng đường góc phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương.

sau 9h, khách bắt đầu đến các tiệm vàng đông đúc hơn. Ảnh: Ngọc Thành

Lực lượng công an phường Bùi Thị Xuân dùng xe chuyên dụng liên tục phát loa về việc xe máy tràn xuống đường và nhắc nhở dân để xe gọn gàng, trả lại lòng đường cho giao thông.

Xe khách để kín các vỉa hè và tràn ra lòng đường góc phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương sáng nay. Ảnh: Ngọc Thành

Tại một tiệm vàng trên đường Cầu Giấy, lượng khách hàng tăng cao hơn khi gần về trưa. Nhân viên tất bật xếp chỗ, hướng dẫn nơi để xe và phát phiếu chờ cho khách. Những nhân viên mặc đồ Thần Tài hướng dẫn từng nhóm 6 khách vào mua vàng mỗi lần. So với mọi năm, lượng khách hàng trẻ có phần cao hơn.

Một tiệm vàng trên đường Cầu Giấy đông nghịt khách. Ảnh: Minh Tuấn

Minh Huyền, sinh viên năm 4 một trường đại học gần đây cho biết năm nay là lần đầu đi mua vàng ngày thần tài. "Giá vàng thời gian qua tăng mạnh khiến mình chú ý đến kênh đầu tư này. Mua vàng hôm nay vừa có chút yếu tố tâm linh, vừa để tích lũy như một kênh đầu tư", Huyền nói và cho biết không lo ngại giá vàng có thể giảm vì không định bán ngay sau khi mua.

Quỳnh Trang - Tất Đạt - Ngọc Thành