Giá vàng nhẫn vượt 79 triệu đồng

Mỗi lượng vàng nhẫn trơn tăng 500.000 đồng, vượt 79 triệu đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 13/9, các thương hiệu kinh doanh vàng bạc trong nước điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn 24K theo diễn biến thế giới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng nhẫn lên 77,8 - 79,1 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng một lượng so với hôm qua. Tại các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Mi Hồng... giá bán loại vàng này cũng điều chỉnh lên vùng 79,1 triệu. Ở chiều mua vào từ người dân, giá dao động từ 77,9 đến 78,1 triệu đồng một lượng.

Đây là mức cao kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay. Nếu so với đầu năm, hiện mỗi lượng nhẫn trơn 24K đắt hơn 16,15 triệu đồng, tương đương gần 26%.

Trong khi đó, vàng miếng đi ngang 7 ngày liên tiếp do Ngân hàng Nhà nước chưa thay đổi giá bán can thiệp. Các thương hiệu niêm yết loại vàng này quanh 78,5 - 80,5 triệu đồng một lượng, cao hơn khoảng 9% so với đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý trong phiên 13/9 lập đỉnh mới, ở 2.567 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 76,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn trong nước 3-4 triệu đồng.

Giới phân tích cùng góc nhìn lạc quan về xu hướng của kim loại quý trong thời gian tới. Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường, Khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu UOB nhận định vàng đang cho thấy tiềm năng tươi sáng. "Chúng tôi dự báo vàng có thể lên 2.700 USD mỗi ounce vào giữa 2025 và khả năng đạt 3.000 USD trong thời gian dài hơn", ông nói.

Dự báo của các nhà băng hàng đầu thế giới cũng cho rằng mốc 2.600-2.700 USD là khả thi với kim loại quý trong năm tới. Goldman Sachs nhận định, vàng trong "thị trường tăng giá không thể lay chuyển" và cập nhật dự báo cuối năm lên 2.700 USD một ounce.

Động lực tích cực cho giá vàng được các chuyên gia nhìn nhận là đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Ngoài ra, theo các chuyên gia, căng thẳng địa chính trị và lực mua từ các ngân hàng trung ương - hai yếu tố tạo động lực cho giá vàng thời gian qua - sẽ tiếp tục duy trì.

Quỳnh Trang