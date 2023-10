Giá vàng nhẫn lên sát 60 triệu đồng một lượng

Sau nhiều lần liên tiếp lập đỉnh gần đây, mỗi lượng vàng nhẫn hiện lên gần 60 triệu đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm.

Ngày 28/10, các thương hiệu kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn và vàng miếng.

Tới 17h, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ mua bán tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lên 58,7 - 59,8 triệu, tăng gần nửa triệu đồng một lượng so với hôm qua. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng nhẫn đã lên 58,7 - 59,9 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán cũng được nới rộng lên 1,1-1,2 triệu đồng một lượng.

Đà tăng liên tiếp trong vài tháng gần đây khiến vàng nhẫn đã cao hơn 6 triệu đồng một lượng so với đầu năm, tương đương mức tăng hơn 11%.

Trong khi vàng nhẫn tăng mạnh gần nửa triệu một lượng, giá vàng miếng tăng thấp hơn, chênh khoảng 250.000 đồng so với hôm qua. Giá vàng miếng cũng vẫn còn cách xa đỉnh lịch sử 74 triệu đồng dù vàng nhẫn liên tiếp tạo kỷ lục mới. Hiện, SJC niêm yết mỗi lượng vàng miếng 70,15 - 70,95 triệu đồng còn giá tại PNJ là 70,1 - 71 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh theo diễn biến của thế giới. Giá vàng giao ngay chốt phiên 27/10 tăng 21 USD lên 2.005 USD một ounce. Trong phiên, giá kim loại quý có thời điểm chạm 2.009 USD - cao nhất kể từ tháng 5.

Tổng cộng cả tuần, giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,4%, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Khối lượng giao dịch hôm qua tăng đột biến sau khi người phát ngôn của quân đội Israel tuyên bố các lực lượng không quân và bộ binh của họ sẽ tăng cường tiến công tại Dải Gaza. Trước đó, không quân Israel mở nhiều đợt không kích dữ dội nhằm vào khu vực này.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 59,8 triệu đồng một lượng (chưa kể thuế, phí). Như vậy, giá vàng nhẫn hiện giữ khoảng cách khoảng 100.000 đồng một lượng so với thế giới. Còn chênh lệch giữa vàng miếng trong nước và thế giới thu hẹp về 11,2 triệu đồng một lượng do vàng miếng tăng không đáng kể so với giá vàng quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index cũng như tỷ giá trong nước không có biến động đáng kể. Giá USD trên thị trường ngân hàng giữ vững quanh vùng 24.360 - 24.730 đồng.

Quỳnh Trang