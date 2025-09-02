Giá vàng nhẫn lên gần 128 triệu đồng

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, kéo vàng nhẫn trong nước lên mức gần 128 triệu đồng, tăng 1-2 triệu đồng mỗi lượng.

Ngày 2/9, các thương hiệu trong nước đồng loạt nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vàng nhẫn trơn tại 124,5 - 127,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu công bố giá nhẫn trơn 124,7 - 127,7 triệu đồng một lượng.

Như vậy hai tuần qua, mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng 8 triệu đồng, tương đương mức điều chỉnh 6%.

Giao dịch vàng nhẫn trơn tại cửa hàng. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, vàng miếng được các thương hiệu giữ nguyên trong các ngày lễ, neo quanh 128,6 - 130,6 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phiên đầu tuần xác lập mức kỷ lục mới trên 3.508 USD một ounce, vượt đỉnh cũ thiết lập hồi tháng 4. Chiều 2/9, theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng neo quanh 3.479 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 111,2 triệu đồng một lượng.

Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng này, sau khi Chủ tịch Jerome Powell hé lộ khả năng điều chỉnh. Báo cáo việc làm công bố cuối tuần này được dự báo tiếp tục cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt, củng cố thêm cơ sở cho quyết định cắt giảm lãi suất. Điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi nhưng an toàn.

Nói với Bloomberg, chiến lược gia Joni Teves của UBS nhận định nhà đầu tư tăng tỷ trọng vàng, đặc biệt trong bối cảnh Fed chuẩn bị giảm lãi suất, qua đó đẩy giá đi lên.

"Kịch bản cơ bản của chúng tôi là vàng tiếp tục lập đỉnh mới trong những quý tới. Môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế kém tích cực cùng rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao củng cố vai trò đa dạng hóa danh mục của vàng", ông nói.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng giá mạnh. Đồng thời, mức sinh lời của bạc tiếp tục vượt trội hơn vàng. Giá bạc quốc tế tăng khoảng 40% từ đầu năm, vượt mốc 40 USD mỗi ounce lần đầu kể từ 2011. Ngoài vai trò trú ẩn, bạc còn được ứng dụng nhiều trong công nghệ năng lượng sạch, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời. Với nhu cầu tăng mạnh, thị trường bạc rơi vào tình trạng thiếu hụt năm thứ 5 liên tiếp, theo Viện Bạc (Silver Institute).

Ở trong nước, giá bạc miếng cũng lập đỉnh mới. Chiều nay, Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết quanh 1,55 - 1,6 triệu đồng một lượng bạc. Giá bạc miếng tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat lên 1,54 - 1,58 triệu đồng.

