Giá vàng nhẫn lập đỉnh trước ngày vía Thần Tài

Ngay trước vía Thần Tài, giá vàng nhẫn lập đỉnh mới 65-66 triệu đồng và cao hơn thế giới tới 6 triệu đồng mỗi lượng.

Cuối ngày 17/2, tức mùng 8 tháng Giêng, giá vàng nhẫn và nữ trang tại các thương hiệu tiếp tục thiết lập đỉnh mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 150.000 đồng chiều mua vào lên 63,65 triệu đồng một lượng trong khi nâng mạnh chiều bán ra 250.000 đồng lên 64,85 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn tròn trơn được nới rộng lên 2,2 triệu đồng một lượng.

Trong ngày, có thời điểm giá vàng nhẫn tại SJC thậm chí được giao dịch gần 65 triệu đồng một lượng và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Vàng nữ trang hôm nay cũng tăng tương ứng với nhẫn tròn trơn. Mặt hàng này được SJC bán ra với giá thấp hơn khoảng 400.000 đồng so với một lượng nhẫn tròn trơn, còn chiều mua vào kém khoảng 200.000 đồng.

Tại thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, có thời điểm giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 66 triệu đồng một lượng trước khi hạ nhiệt vào cuối ngày. Hiện, Bảo Tín Minh Châu yết giá mua bán nhẫn tròn trơn gần 64,9 - 66 triệu đồng một lượng.

Người dân mua vàng, vàng SJC, trang sức tại tiệm vàng ở quận Bình Thạnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Bất chấp giá vàng thế giới biến động trái chiều thời gian qua, vàng nhẫn và nữ trang trong nước vẫn giữ vững được vùng giá cao nhất từ trước đến nay và ngày càng nới rộng khoảng cách với thế giới.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 2.013 USD một ounce, tương đương 59,9 triệu đồng mỗi lượng nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, chưa thuế phí.

Theo đó, mỗi lượng vàng nhẫn tùy thương hiệu đang cao hơn 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng so với thế giới trong khi mức chênh lệch trước đây chỉ khoảng 2-3 triệu đồng.



Hôm nay, vàng miếng được các nhà vàng nới rộng biên độ giá mua vào và bán ra. SJC giảm mạnh giá mua vàng miếng so với cuối ngày hôm qua xuống 76,1 triệu đồng trong khi chiều bán ra giảm thấp hơn, xuống 78,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá mua và bán nới rộng lên 2,5 triệu đồng một lượng. So với thế giới, vàng miếng gần đây vẫn neo cao hơn 18-19 triệu đồng một lượng.

Cận ngày vía Thần Tài, lượng khách giao dịch tại các thương hiệu vàng có tiếng tại TP HCM đông đúc hơn so với ngày thường. Chủ tiệm vàng Kim Mai trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cho biết lượng khách những ngày đầu năm nhộn nhịp hẳn so với trước Tết, tuy nhiên vẫn vắng hơn so với cùng kỳ mọi năm. Dự kiến hai ngày tới, lượng khách sẽ còn tăng lên đáng kể, nhất là ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng).

Quỳnh Trang