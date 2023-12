Giá vàng nhẫn giảm nhanh

Trong khi vàng miếng hôm nay hạ 500.000 đồng, nhẫn tròn trơn và trang sức giảm cả triệu đồng một lượng so với mức đỉnh lập được tuần trước.

Đầu giờ chiều 6/12, giá vàng nhẫn tròn trơn và trang sức 9999 đảo chiều giảm nhanh hơn vàng miếng, sau một đợt tăng mạnh.

Hiện, vàng nhẫn tại SJC loại 1-5 chỉ niêm yết 60,9 - 61,95 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với mức kỷ lục cách đây hai ngày. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn cũng giảm cả triệu đồng về 61,3 - 62,3 triệu; vàng trang sức 9999 lùi về 61 - 62,2 triệu đồng.

Với vàng miếng, giá chiều nay cũng giảm khoảng nửa triệu đồng so với mức đỉnh 74,6 triệu đồng, nhưng vẫn duy trì trên vùng 74 triệu đồng. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) yết giá mua vào 73 triệu, bán ra 74,2 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI yết giá vàng 72,9 - 74,2 triệu đồng.

So với lần lập kỷ lục vào tháng 3 năm ngoái, giá vàng miếng năm nay có phần tăng chậm hơn thế giới và cũng biến động ít hơn. Mức giá kỷ lục 74,6 triệu đồng thiết lập tuần trước, cũng không cao hơn đáng kể so với năm ngoái.

Người dân mua vàng, vàng SJC, trang sức tại tiệm vàng ở quận Bình Thạnh. Ành: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước giảm đồng thuận với thế giới nhưng có tốc độ chậm hơn. Sau khi lập kỷ lục 2.135 USD, mỗi ounce vàng thế giới giảm hơn 100 USD trong hai ngày qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới giảm gần 3 triệu đồng, hiện về quanh 59,7 triệu đồng một lượng (chưa kể thuế, phí).

Mặc dù giá vàng miếng, nhẫn tròn trơn và trang sức trong nước biến động mạnh gần đây, các nhà vàng đều cho biết lượng giao dịch không có gì đột biến. Sức mua, bán không có sự khác biệt đáng kể so với giai đoạn trước. Thậm chí, một nhà vàng nhỏ trên đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM, cho hay doanh số giao dịch năm nay chậm hơn so với các năm trước.

Trên thị trường ngoại hối, một tuần trở lại đây, tỷ giá chính thức trong ngân hàng ổn định. Sáng nay, Vietcombank nâng nhẹ giá USD lên 24.080 - 24.450. Còn giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen quanh 24.600 - 24.700 đồng.

Quỳnh Trang