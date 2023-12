Giá vàng miếng rơi tự do

Trong vòng hai giờ, giá vàng miếng SJC rớt 4 triệu đồng, còn 76 triệu mỗi lượng, sau khi Thủ tướng ra công điện yêu cầu điều hành giá sát thế giới.

Lúc 13h45, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh giá vàng về 74 - 77 triệu đồng một lượng. DOJI cũng giảm xuống 74 - 77 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá này giảm gần 3 triệu đồng so với đầu giờ sáng, mức điều chỉnh mạnh chưa từng có.

Chênh lệch mua bán cũng được nới rộng lên 3 triệu đồng, gấp đôi so với ngày hôm qua. Động thái này thường được các doanh nghiệp vàng áp dụng khi giá biến động mạnh nhằm hạn chế rủi ro.

Đến 14h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh giá vàng giảm thêm 1 triệu so với trước đó nửa tiếng, về 73 triệu mua vào và 76 triệu đồng bán ra với một lượng. DOJI cũng giảm giá bán ra xuống 76 triệu đồng nhưng giá mua vào hiện chỉ còn 72 triệu đồng, biên độ mua – bán nới rộng lên 4 triệu đồng, điều thường thấy khi thị trường biến động mạnh.

Khác với sự "nhảy múa" của vàng miếng, giá vàng nhẫn và nữ trang chiều nay vẫn ổn định ở khoảng 63-64 triệu đồng mỗi lượng, không biến động so với những ngày gần đây. Biên độ mua - bán với loại sản phẩm này giữ ở ngưỡng dưới 1 triệu đồng.

Tại các cửa hàng vàng ở TP HCM, bất chấp giá biến động mạnh, nhiều người vẫn đến giao dịch, chủ yếu là vàng miếng.

14h50, lượng khách ra vào liên tục tại quầy vàng miếng SJC Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 5, TP HCM), cả chiều mua và bán. Có người thấy giá xuống nên tới mua thêm 5 chỉ.

Khách giao dịch tại quầy vàng miếng SJC Nguyễn Thị Minh Khai, quận 5, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trang

Một cặp vợ chồng khác ở Quận 5 cũng đến quầy vàng này để chờ chốt lời. Ông bà mua khi giá 60 triệu đồng. "Hôm qua thấy giá 80 triệu nhưng chưa bán, nay thấy rớt mạnh lại mang đi bán vì sợ giảm thêm", người chồng nói.

Một khách hàng lớn tuổi khác mang 3 lượng vàng được biếu làm của để dành đi bán vì thấy được giá. Nhưng khi tới nơi, giá giảm mạnh, bà được nhân viên khuyên không nên bán nếu chưa cần tiền mặt, có thể lỗ khi giá đang chênh lệch cao như vậy. "Nhưng tôi vẫn quyết bán luôn vì để thêm sợ giảm tiếp", bà nói.

Diễn biến giảm mạnh tại thị trường trong nước có phần ngược chiều với thế giới. Giá vàng trên quốc tế chiều nay giao dịch ở mức 2.086 USD mỗi ounce, tăng 0,43%.

Giá vàng trong nước rơi mạnh sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối ngày 27/12 đã gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để vênh cao với quốc tế.

Sau thời gian dài "bất động" dù thế giới biến động mạnh, giá vàng miếng SJC hai tháng gần đây bất ngờ tăng nhanh và mạnh, đẩy cách biệt giữa hai thị trường ngày càng lớn. Đỉnh điểm, ngày 26/12, bất chấp thị trường thế giới đi ngang và tăng nhẹ quanh mốc 2.050 USD một ounce, giá vàng miếng trong nước "nổi sóng" tăng hai triệu đồng trong ngày và xác lập kỷ lục trên 80 triệu đồng một lượng, đắt hơn quốc tế 20 triệu đồng. Hai ngày nay, giá SJC vẫn neo quanh mốc cao này.

Các chuyên gia cho rằng, kịch bản giá vàng tăng phi mã và rơi tự do không phải diễn ra lần đầu. Giá vàng miếng đã có nhiều phiên tăng nhanh hơn, diễn biến lệch pha hoặc giảm chậm hơn so với thế giới. Năm ngoái, vàng miếng từng dậy sóng dư luận khi cách biệt so với thế giới trên 20 triệu đồng.

Lý giải sự lệch pha này, giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng miếng là thị trường đặc biệt, thường được gọi là thị trường không hoàn hảo. Đây là một hàng hóa đặc biệt bởi nguồn cầu tăng nhưng nguồn cung "đứng im suốt nhiều năm qua".

Minh Sơn - Quỳnh Trang