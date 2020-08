Giá vàng một ngày mất 2 triệu đồng

Với việc giảm hơn 2 triệu đồng về quanh 55 triệu mỗi lượng hôm nay, giá vàng SJC đã mất hơn 11% trong chưa đến một tuần.

15h30 chiều nay (11/8), Công ty Vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá mua bán là 53,08 – 54,98 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu so với đầu sáng và rẻ hơn 3 triệu đồng so với ngày hôm qua. Tới cuối giờ chiều, giá mua bán nhích lên 53,58 - 55,48 triệu đồng mỗi lượng.

Như vậy, mỗi lượng vàng miếng tới chiều nay đã mất hơn 7 triệu đồng so với 5 ngày trước, tương đương với mức giảm hơn 11%.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI hạ 2,3 triệu đồng chiều mua vào và 1,5 triệu đồng chiều bán ra, xuống 53,5 – 55,65 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng hạ giá mua bán về 53 – 55 triệu đồng.

Đại diện của DOJI cho biết, giao dịch mua bán vàng tại các cửa hàng vẫn sôi động khi giá giảm. Khách hàng tại DOJI có xu hướng mua vào nhiều hơn so với thời điểm giá vàng tăng cao, chiếm khoảng 65% lượng giao dịch.

Giá vàng trong nước lao dốc theo đà thế giới khi mất mốc 2.000 USD vào hôm nay. Lúc 16h theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 1.990 USD một ounce, tương đương với 55,8 triệu đồng một lượng nếu quy đổi, cao hơn vài trăm ngàn so với giá vàng miếng.

Tốc độ giảm của giá vàng trong nước đang nhanh hơn nhiều so với thế giới. So với mức đỉnh thiết lập gần đây, giá vàng thế giới mất khoảng 90 USD một ounce (tương đương 2,5 triệu một lượng). Giá vàng SJC giảm tới hơn 7 triệu một lượng so với mức đỉnh 62 triệu. So với giá thế giới, nếu mỗi lượng vàng SJC cách đây 5 ngày đắt hơn 4-4,5 triệu thì nay còn thấp hơn vài trăm nghìn đồng.

Giao dịch tại cửa hàng vàng ở Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh.

Đại diện của DOJI nhận định, khi tăng tới một giai đoạn nhất định, vàng miếng sẽ phải điều chỉnh để giảm về đúng giá tương đương với thế giới. Mặt khác, giá vàng giảm còn do sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo sự cân bằng của thị trường, chênh lệch giá mua - bán sẽ có xu hướng thu hẹp lại.

Thị trường đang chứng kiến các phiên điều chỉnh, thậm chí giảm mạnh, tuy nhiên theo giới chuyên gia, hầu hết động lực tăng giá với vàng vẫn được duy trì. Lượng tiền các ngân hàng trung ương bơm ra kỷ lục, lãi suất thực âm, căng thẳng địa chính trị leo thang sẽ khiến kim loại quý này tiếp tục phát huy sức mạnh.

Quỳnh Trang