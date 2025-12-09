Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu đồng loạt giảm giá bán ra mỗi lượng vàng miếng 800.000 đồng, về dưới 154 triệu đồng.

Chiều 9/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 151,7 - 153,7 triệu đồng một lượng, giảm 800.000 đồng so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra là 2 triệu đồng.

PNJ cũng điều chỉnh giá kim loại quý tương tự SJC. Trong khi đó, Doji, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá niêm yết sáng nay, tại 152,2 - 154,2 triệu đồng, thấp hơn 300.000 đồng so với hôm qua.

Với nhẫn trơn, SJC giảm mỗi lượng về còn 148,8 - 151,3 triệu đồng. PNJ, Doji báo giá mặt hàng này tại 149,7 - 152,7 triệu đồng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, quanh 150,8 - 153,8 triệu.

Vàng trong nước đi xuống sau khi giá thế giới giảm hai phiên liên tiếp. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay đạt 4.180 USD, hạ 17 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 133 triệu đồng, chênh gần 21 triệu đồng so với trong nước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước đi ngang, nhưng tăng 18% sau một tháng. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 2,18 - 2,25 triệu đồng một lượng. Còn Công ty Sacombank-SBJ niêm yết ở 2,13 - 2,19 triệu.

Trong khi đó, tỷ giá VND/USD có xu hướng đi lên. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.142 - 26.412 đồng, tăng 4 đồng so với cuối tuần trước. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.172 - 26.412 đồng.

