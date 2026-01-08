Giá vàng miếng quay đầu giảm gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu đồng loạt hạ giá vàng miếng 900.000 đồng, sau ba ngày tăng liên tiếp trước đó.

Chiều 8/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 155,2 - 157,2 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với hôm qua.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, kim loại quý đứt chuỗi tăng liên tiếp ba ngày trước đó.

Với nhẫn trơn, SJC giảm 500.000 đồng, còn 151,9 - 154,4 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji giao dịch quanh 153 - 156 triệu, còn Bảo Tín Minh Châu là 154,8 - 157,8 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước giảm theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay hạ hơn 22 USD, về 4.433 USD. Hai ngày qua, kim loại quý này đã mất khoảng 60 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 141 triệu đồng một lượng, chênh 16 triệu so với trong nước. Ông David Meger, Giám đốc Giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures, nhận định thị trường đi xuống "do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau vài phiên tăng mạnh".

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng giảm hơn 4%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,86 - 2,95 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Sacombank - SBJ giao dịch quanh 2,99 - 3,07 triệu.

Trọng Hiếu