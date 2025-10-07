Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng

SJC bán ra mỗi lượng vàng miếng ở mức 140,6 triệu đồng, tăng 2 triệu từ đầu tuần, do giá thế giới tăng vọt.

Ngày 7/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 138,6 - 140,6 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, cao nhất từ trước đến nay.

PNJ, DOJI cũng bán mặt hàng này tương tự với SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh loại vàng này, duy trì mức 138,1-140,1 triệu đồng mỗi lượng.

Tính từ đầu tuần, vàng miếng SJC đã tăng 2 triệu đồng một lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra được các doanh nghiệp duy trì quanh 2 triệu mỗi lượng.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 700.000 đồng so với hôm qua, niêm yết tại 135 - 137,7 triệu đồng một lượng. PNJ, DOJI mua bán mặt hàng này quanh 135 - 138 triệu đồng một lượng. Còn Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn trơn ở 135,3 - 138,3 triệu đồng.

Vàng miếng trong nước đi lên sau khi giá quốc tế tiệm cận mức kỷ lục. Tính đến 13h (giờ Việt Nam), vàng thế giới đạt 3.962 USD mỗi ounce, tăng 3 USD. Mặt hàng này từng đạt cao nhất 3.977 USD một ounce vào đầu tháng 10.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 126 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí), thấp hơn 14 triệu đồng so với trong nước. Theo các chuyên gia, kim loại quý neo cao do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hạ lãi suất trong phiên họp hai tháng cuối năm cũng hỗ trợ đà tăng của vàng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ. Thay vào đó, cơ quan quản lý cấp phép nhập khẩu vàng về sản xuất cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện. Các tổ chức muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ.

Ngoài ra, trước 15/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Tại họp báo quý III của Ngân hàng Nhà nước ngày 3/10, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết những chính sách mới với vàng nhằm tăng cung cho thị trường. Ông Tuấn khẳng định việc cấp phép nhập khẩu kim loại quý sẽ bảo đảm minh bạch, tuân thủ cơ chế thị trường, cũng như căn cứ điều hành chính sách tiền tệ.

"Nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán công khai minh bạch", ông Tuấn nói.

Đầu tháng 10, Ngân hàng Á Châu (ACB) công bố sẽ giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh trong thời gian tới. Loại sản phẩm được giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Trọng Hiếu