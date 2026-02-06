Giá vàng miếng giảm gần 3 triệu đồng

Các thương hiệu giảm giá bán vàng miếng 2,6 triệu đồng, theo đà đi xuống trên thế giới.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng về 169,2 - 172,2 triệu đồng một lượng. Mức này không giữ được lâu khi doanh nghiệp liên tục thay đổi bảng giá.

Lúc 9h30, SJC tăng chiều mua bán mỗi lượng vàng loại này lên 171,6 - 174,6 triệu đồng. Mức này vẫn thấp hơn khoảng 2,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Tổng cộng, vàng miếng hạ 5,6 triệu đồng sau hai ngày.

Với nhẫn trơn, SJC cũng điều chỉnh giá 5 lần trong khoảng 2 tiếng, mua bán quanh 171,1 - 174,1 triệu đồng. Mức này hạ 400.000 đồng so với hôm qua. PNJ, DOJI niêm yết mặt hàng này tại 171 - 174 triệu.

Giá vàng trong nước đi xuống theo diễn biến của thị trường quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/2, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay giảm 187 USD, còn 4.776 USD. Tuy nhiên, sáng nay mặt hàng này tăng hơn 14 USD mỗi ounce.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 152 triệu đồng, chênh 20 triệu so với trong nước. Trước đó, mức vênh giữa quốc tế và trong nước chỉ khoảng 15-18 triệu. Giới phân tích cho rằng giá vàng đi xuống do đồng USD mạnh lên và đà bán tháo diễn ra trên khắp các thị trường.

Giá vàng trong nước biến động những ngày qua, cảnh xếp hàng mua vàng tái diễn ở cả Hà Nội, TP HCM. Các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu thường xuyên thông báo hết vàng sau vài giờ mở cửa. Tại họp báo Chính phủ hôm 4/2, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết cơ quan quản lý sẽ theo dõi sát diễn biến giá vàng, kịp thời có giải pháp để bình ổn thị trường. Ông cho hay Chính phủ phấn đấu đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng trước ngày 10/2 để bảo đảm thị trường này an toàn, minh bạch.

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng giảm trên 7%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,7 - 2,8 triệu đồng, tương đương 72,9 - 72,5 triệu một kg.

Ancarat niêm yết bạc miếng quanh 2,7 - 2,8 triệu một lượng, còn tại Sacombank - SBJ là 3,1 - 3,2 triệu.

Trọng Hiếu