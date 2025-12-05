Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá bán ra vàng miếng 1,1 triệu đồng so với hôm qua, lên 154,9 triệu đồng một lượng.

Chiều 5/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 152,9 - 154,9 triệu đồng một lượng, tăng 1,1 triệu so với hôm qua. PNJ cũng điều chỉnh tương tự SJC, trong khi Phú Quý và Doji vẫn giữ nguyên giá quanh 152,2 - 154,2 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu bán ra vàng miếng ngang SJC, nhưng chiều mua vào cao hơn 500.000 đồng, tại 153,4 - 154,9 triệu đồng.

Với vàng nhẫn, SJC tăng 600.000 đồng, lên 150 - 152,5 triệu một lượng. PNJ, Doji báo giá mặt hàng này ở 150 - 153 triệu. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, quanh 151,4 - 154,4 triệu đồng.

Vàng trong nước cùng đà đi lên với giá thế giới. Mỗi ounce vàng quốc tế tăng hơn 18 USD, lên 4.225 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 134,5 triệu đồng, chênh gần 21 triệu đồng so với trong nước.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 2,19 - 2,26 triệu đồng một lượng, tăng hơn 1% so với hôm qua. Còn Công ty Sacombank-SBJ niêm yết ở 2,14 - 2,19 triệu.

Tỷ giá trong nước hạ nhiệt. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.138 - 26.408 đồng, giảm 6 đồng so với cách đây 7 ngày. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.168- 26.408 đồng.

