Giá vàng miếng giảm 4 triệu đồng

Sáng nay, các thương hiệu giảm giá mua bán vàng miếng 4 triệu đồng, theo đà đi xuống trên thế giới.

Chỉ 30 phút sau khi mở cửa, SJC đã 2 lần điều chỉnh giá vàng, đưa mức mua bán xuống 181,2 - 184,2 triệu đồng một lượng, giảm 4 triệu so với hôm qua. Như vậy sau hai ngày, giá vàng giảm gần 7 triệu đồng một lượng.

Các thương hiệu vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... cũng điều chỉnh giá vàng miếng tương tự SJC. Chênh lệch chiều mua - bán được các doanh nghiệp duy trì quanh 3 triệu đồng một lượng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng hạ 4 triệu đồng, về quanh 180,9 - 183,9 triệu đồng. Doji, Bảo Tín Mạnh Hải mua bán mặt hàng này tại 180,2 - 183,2 triệu, còn PNJ, Mi Hồng là 181,2 - 184,2 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu báo giá nhẫn tròn trơn cao nhất trong các thương hiệu, tại 182 - 185 triệu một lượng.

Các thương hiệu lớn tiếp tục giới hạn số lượng bán ra nhẫn tròn trơn. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), mỗi khách hàng được mua tối đa 5 lượng trong ngày và được giao trước 1 lượng. Số còn lại họ sẽ nhận vào 14/3. Ghi nhận tại thời điểm cuối phiên giao dịch sáng, đơn vị này đã phát hết số phiếu chờ cho khách trong ngày.

Trong khi đó, Công ty Phú Quý không giới hạn lượng bán ra vàng nhẫn, nhưng khách hàng chỉ được lấy trước 3 chỉ, số còn lại họ nhận sau nửa tháng. Đến đầu giờ chiều, doanh nghiệp này cũng hết hàng sẵn giao ngay cho khách, chuyển sang trả vàng theo giấy hẹn vào ngày 20/3.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng mở bán lại các sản phẩm vàng 1 phân, sau khi ngừng giao dịch mặt hàng này từ cuối tuần trước. Tuy vậy, "nhà vàng" này chỉ bán giới hạn 80-100 sản phẩm mỗi cửa hàng, và không nhận đặt mua trước.

Vàng trong nước giảm mạnh theo đà lao dốc của giá quốc tế. Chốt phiên 3/3, giá vàng thế giới giao ngay hạ 233 USD, về còn 5.087 USD một ounce. Sang phiên 4/3, kim loại quý tăng giá trở lại, lên 5.173 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 163,4 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn neo quanh khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường đi xuống khi USD tăng giá. Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với 6 tiền tệ lớn - tăng 0,9% lên cao nhất một tháng. Ngoài ra, việc lợi suất chính phủ Mỹ đi lên cũng gây bất lợi cho cả bạc lẫn vàng.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhận định trong ngắn hạn, vàng trong nước vẫn theo xu hướng thế giới. Tuy nhiên, theo ông nguồn cung nội địa, chênh lệch với giá thế giới sẽ thu hẹp khi cơ quan quản lý chính thức cấp "quota" nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng, doanh nghiệp.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước lại tăng gần 5%, sau khi giảm gần 10% hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,18 - 3,28 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra kg, giá bạc miếng là 84,79 - 87,41 triệu.

Ancarat giao dịch bạc miếng tại 3,19 - 3,29 triệu đồng, còn Sacombank - SBJ là 3,25 - 3,35 triệu.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 đồng một USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng từ 23.799 đến 26.304 đồng.

Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank cũng tăng 6 đồng, lên 25.974 - 26.304 đồng. BIDV giao dịch loại tiền này ở 26.010 - 26.304. Giá USD tại Eximbank ở mức 26.040 - 26.304 đồng.

Trọng Hiếu