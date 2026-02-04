Mỗi lượng vàng miếng tăng thêm gần 4 triệu đồng

Các thương hiệu điều chỉnh giá bán vàng miếng thêm 3,7 triệu, lên 180,2 triệu đồng một lượng, theo đà tăng trên thế giới.

Sáng 4/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 177,2 - 180,2 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng loại này đắt thêm 3,7 triệu.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, chỉ trong hai ngày, kim loại quý này tăng tổng cộng 14,7 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 5,2 triệu đồng, lên 176,7 - 179,7 triệu đồng. PNJ cũng mua bán mặt hàng này tương tự SJC, còn nhẫn tròn trơn tại Doji, Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh 177,2 - 180,2 triệu đồng.

Vàng trong nước đi lên theo đà tăng giá trên thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay đã tăng gần 100 USD, lên 5.042 USD - mạnh nhất trong 17 năm trở lại đây.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương gần 160 triệu đồng một lượng, chênh hơn 20 triệu so với trong nước. Trước đó, mức vênh của kim loại quý này giữa quốc tế và trong nước chỉ quanh 15-18 triệu.

Ông Peter Grant, Phó giám đốc Zaner Metal, cho biết đợt giảm trong giai đoạn 30/1-2/2 chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn. Ông khẳng định nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường trong các năm qua vẫn đang tồn tại.

JP Morgan, một định chế tài chính hàng đầu thế giới, dự báo giá vàng có thể vượt 6.300 USD mỗi ounce trong năm nay, tức cao hơn hiện tại 130 USD. Nhà băng này nhận định nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư sẽ là động lực thúc đẩy cho kim loại quý này,

"Ngay cả khi thị trường gần đây biến động mạnh, chúng tôi vẫn lạc quan với vàng trong trung hạn", báo cáo của JP Morgan cho biết và khẳng định tài sản thực sẽ có hiệu suất vượt trội so với tài sản giấy.

Giá bạc miếng, bạc thỏi tiếp tục tăng 1%, cũng theo đà đi lên trên thế giới. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 3,29 - 3,39 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo kg, bạc miếng ở thương hiệu này đã được mua bán quanh 87,9 - 90,6 triệu.

Ancarat giao dịch mặt hàng này quanh 3,29 - 3,39 triệu, còn Công ty Sacombank - SBJ niêm yết tại 3,4 - 3,6 triệu.

Trọng Hiếu