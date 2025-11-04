Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu bán vàng miếng sáng nay với giá 148,2 triệu đồng mỗi lượng, chênh gần 22 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 4/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 146,2 - 148,2 triệu đồng một lượng, giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng báo giá mặt hàng này tương tự SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Với vàng nhẫn, SJC giảm 600.000 đồng mỗi lượng, còn 143,4 - 145,9 triệu đồng. PNJ, Doji niêm yết mặt hàng này quanh 145 - 148 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu vẫn mua bán nhẫn trơn cao nhất trong các thương hiệu, ở 145,9 - 148,9 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cơ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước đi xuống theo xu hướng của thị trường quốc tế. Hôm nay, giá vàng thế giới giảm gần 18 USD, về 3.982 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng, chênh gần 22 triệu đồng so với trong nước.

Giá kim loại quý thế giới tiếp tục dưới mốc 4.000 USD một ounce do đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 3 tháng qua. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng 12 và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc dịu đi cũng làm nhu cầu về vàng thỏi giảm.

Bạc miếng, thỏi cũng giảm giá nhẹ. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 1,82 - 1,88 triệu đồng, giảm 0,1% so với hôm qua. Công ty Sacombank-SBJ niêm yết bạc miếng ở 1,82 - 1,87 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, tỷ giá VND/USD lại có xu hướng đi lên. Vietcombank mua bán USD tại 26.077 - 26.348 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.124 - 26.349 đồng.

Trọng Hiếu