Giá vàng có thể tiếp đà tăng tuần này

Phần lớn các chuyên gia của Wall Street dự báo giá vàng tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng 9.

Chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 3.449,19 USD một ounce, tăng 0,89% trong ngày và đi lên 3,26% sau một tuần. Khảo sát hàng tuần của Kitco cho thấy các chuyên gia trong ngành tiếp tục lạc quan về triển vọng của vàng trong ngắn hạn.

14 nhà phân tích thị trường Wall Street tham gia cuộc khảo sát giá vàng, trong đó 12 người dự báo kim loại quý tiếp tục đi lên. Phần còn lại kỳ vọng giá đi ngang và không ai nhận định giảm.

Ở Main Street, 179 nhà đầu tư cá nhân trả lời cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. 121 người, tương đương 68%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần này. 17% dự báo theo hướng ngược lại. 16% nhà giao dịch còn lại cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Vàng thỏi trong một hầm chứa ở Munich (Đức), tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia lạc quan về giá vàng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 22/8.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng tiếp tục tăng. "Gần 87% thị trường tin Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, do đó vàng có cơ sở để tiến xa hơn", ông Rich Checkan nói.

Chuyên gia này nhận định kim loại quý đã vượt ngưỡng tâm lý 3.400 USD một ounce, thường là điểm dễ chốt lời, nhưng giá vẫn có động lực tăng. Ngoài ra, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc Fed Lisa Cook cũng khiến dòng tiền rời khỏi USD để tìm đến vàng như kênh trú ẩn. Ông cho rằng lúc kỳ nghỉ kết thúc, nhà đầu tư quay lại thị trường sẽ càng thúc đẩy xu hướng này.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá tuần này dao động quanh 3.400-3.430 USD. Chuyên gia dự báo nếu vàng vượt vùng kháng cự trên 3.430 USD, thị trường có thể trở lại xu hướng tăng sau nhiều tháng giằng co. Tuy nhiên, những rủi ro vẫn hiện hữu khi khả năng điều chỉnh về vùng 3.300-3.315 USD chưa bị loại bỏ.

Ở kịch bản giảm, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng tuần này có thể đi lùi khi mặt hàng này đang gần vùng đỉnh 3.450 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là điều chỉnh ngắn hạn, không phải một đợt giảm mạnh.

Theo ông Adrian, lực mua đang quay trở lại. Các chất xúc tác như quyết định hạ lãi suất của Fed tháng này hay cú sụt giảm trên thị trường chứng khoán có thể là yếu tố để thanh khoản bứt phá.

Trọng Hiếu (Theo Kitco)