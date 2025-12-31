Giá vàng miếng giảm tiếp gần 2 triệu đồng

Các thương hiệu tiếp tục hạ giá vàng miếng 1,9 triệu, nâng mức giảm trong hai ngày qua lên 5,2 triệu đồng.

Chiều 31/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 150,8 - 152,8 triệu đồng một lượng, giảm 1,9 triệu so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Tổng cộng, kim loại quý giảm hơn 5 triệu đồng sau hai ngày.

Nhẫn tròn trơn của SJC cũng đi xuống mức tương tự vàng miếng, về 145,9 - 148,9 triệu đồng một lượng.

PNJ, Doji báo giá mặt hàng này cao hơn, tại 149 - 152 triệu đồng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn cao nhất trong các doanh nghiệp, ở mức 152 - 155 triệu đồng.

Vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay giảm 11,4 USD, về quanh 4.333 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 117,8 triệu đồng, chênh hơn 15 triệu so với trong nước.

Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ, từ ngày 9/2/2026, người dân có thể bị phạt 10-20 triệu đồng nếu mua bán vàng từ 20 triệu đồng mà không chuyển khoản. Mức phạt tương tự khi cá nhân giao dịch vàng miếng với ngân hàng, doanh nghiệp không có giấy phép.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,72 - 2,80 triệu một lượng, hạ 3%. Công ty Sacombank - SBJ mua bán quanh 2,79 - 2,86 triệu đồng.

Trọng Hiếu