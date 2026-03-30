Giá vàng miếng trong nước chênh 29 triệu đồng so với thế giới

Các thương hiệu bán ra vàng miếng sáng 30/3 tại 172,9 triệu đồng một lượng, chênh hơn 29 triệu đồng so với thế giới.

Từ thời điểm mở cửa tới 10h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã hai lần điều chỉnh giá vàng miếng. Hiện mỗi lượng vàng loại này được SJC niêm yết tại 169,9 - 172,9 triệu đồng.

Như vậy, giá kim loại quý đã tăng 1,5 triệu đồng so với lúc mở cửa phiên giao dịch và cao hơn cuối tuần trước 100.000 đồng.

Nhẫn trơn cũng được SJC tăng 1,5 triệu đồng so đầu giờ sáng, lên 169,7 - 172,7 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng giao dịch mặt hàng này quanh 168,4 - 171,4 triệu.

Vàng trong nước đi xuống rồi tăng trở lại theo diễn giá trên thị trường quốc tế. Tính đến 10h15 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 12 USD lên 4.500 USD. Đầu giờ sáng nay, giá kim loại quý này có lúc giảm hơn 60 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 143,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn 29 triệu đồng so với trong nước. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và quốc tế đến từ sự mất cân đối giữa cung và cầu.

Ông Khánh cho rằng nguồn cung trong nước ngày càng hạn chế do Ngân hàng Nhà nước chưa cấp hạn mức nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Trong khi đó, nhu cầu của người dân với vàng vẫn đang rất lớn.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước tăng 0,8% so với cuối tuần trước. Phú Quý niêm yết mặt hàng này ở mức 2,64 - 2,72 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 70,4 - 72,6 triệu đồng mỗi kg. Sacombank - SBJ giao dịch bạc miếng khoảng tại 2,63 - 2,73 triệu đồng.

