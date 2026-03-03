Giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng

Sáng 3/3, các thương hiệu giảm giá bán ra vàng miếng 1,5 triệu đồng, về 189,4 triệu đồng một lượng.

Mở cửa phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 186,4 - 189,4 triệu đồng một lượng, giảm 1,5 triệu so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Vàng nhẫn trơn cũng hạ nhiệt, nhưng mức giảm ít hơn so với vàng miếng. SJC hạ 300.000 đồng mỗi lượng loại này, về quanh 186,1 - 189,1 triệu đồng.

PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch mặt hàng này tại 186,4 - 189,4 triệu đồng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn tại Mi Hồng có cùng giá bán ra với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 400.000 đồng, ở mức 186,8 triệu.

Các thương hiệu lớn tiếp tục giới hạn số lượng bán ra nhẫn tròn trơn. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lượng trong ngày. Tuy nhiên, lúc 10h, nhân viên cửa hàng này thông báo "hết hàng, hẹn khách ngày mai quay lại".

Trong khi đó, Công ty Phú Quý không giới hạn lượng bán ra vàng nhẫn, nhưng khách hàng chỉ được nhận trước một chỉ, và nhận số còn lại vào ngày 18/3. Một số thương hiệu khác như Doji thông báo hết nhẫn trơn trên toàn hệ thống, còn Bảo Tín Mạnh Hải ngưng đặt trước sản phẩm này.

Vàng trong nước sáng nay đi xuống theo đà giảm của thị trường thế giới tối qua. Trước đó, giá vàng thế giới tăng mạnh phần lớn phiên 2/3, có lúc chạm 5.420 USD một ounce do căng thẳng Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà đi lên thu hẹp trong phiên Mỹ, chốt ngày ở mức 5.320 USD một ounce.

Sang phiên 3/3, vàng tăng trở lại, hiện lên 5.360 USD, nhưng doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý trong nước chưa điều chỉnh theo thế giới. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng quốc tế tương đương 169 triệu đồng, "vênh" 20 triệu so với giá trong nước. Mức chênh giữa vàng thế giới và trong nước thu hẹp so với mức 23-24 triệu đồng trước Tết Nguyên đán.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết hiện thị trường vàng trong nước chưa liên thông hoàn toàn với thế giới, nên "chỉ cùng xu hướng, không biến động theo 100%". Điều này lý giải vì sao giá vàng trong nước sáng nay không điều chỉnh cùng chiều với quốc tế.

Về ngắn hạn, ông Khánh nhận định vàng thế giới còn dư địa tăng khi các yếu tố tích cực tác động tới giá vẫn còn. Theo ông, bất ổn địa chính trị cùng việc các ngân hàng trung ương mua kim loại quý sẽ động lực cho vàng. Tuy nhiên, theo ông giá trong nước có thể giảm khi cơ quan quản lý chính thức cấp "quota" nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng, doanh nghiệp. Việc này có thể giúp nguồn cung trong nước dồi dào hơn, giảm chênh lệch với giá thế giới.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng giảm 5,3%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,37 - 3,48 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra kg, giá bạc miếng là 90,02 - 92,79 triệu. Ancarat, Doji cùng giao dịch kim loại này ở mức 3,38 - 3,49 triệu, còn Sacombank - SBJ là 3,46 - 3,56 triệu.

Trọng Hiếu