Giá vàng miếng lên gần 155 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng, lên 154,8 triệu đồng trong ngày hôm nay.

Sáng 3/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 152,8 - 154,8 triệu đồng mỗi lượng, tăng 300.000 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, giá kim loại quý đã giảm 1,1 triệu đồng so với mức kỷ lục 155,9 triệu thiết lập cách đây hai ngày.

PNJ, Doji mua bán mặt hàng này tương tự SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra loại vàng này ngang các thương hiệu trên, nhưng chiều mua vào cao hơn 500.000 đồng, quanh 153,3 - 154,8 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn, được SJC giữ nguyên, quanh 150,3 - 152,8 triệu đồng một lượng, còn PNJ, Doji báo giá ở 150,6 - 153,6 triệu. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, tại 151,5 - 154,5 triệu.

Vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá thế giới. Sáng nay, trên thị trường quốc tế giá vàng giao ngay tăng hơn 20 USD lên 4.226 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 134,5 triệu đồng, chênh hơn 20 triệu so với trong nước.

Bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng giá. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 2,20 - 2,27 triệu đồng một lượng, tăng 3% so với hôm qua. Còn Công ty Sacombank-SBJ niêm yết ở 2,14 - 2,19 triệu.

Tỷ giá có xu hướng đi ngang. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.133 - 26.410 đồng, không thay đổi với hôm qua. BIDV báo giá đồng bạc xanh ở 26.175- 26.410 đồng.

Trọng Hiếu