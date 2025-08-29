Giá vàng miếng lên sát 129 triệu đồng

Giá vàng miếng tiếp tục tăng lên 128,9 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn gần 20 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 29/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 127,4 - 128,9 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng so với hôm qua, cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, kim loại quý đã tăng ngày thứ 6 liên tiếp.

PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng Vietinbank báo giá vàng miếng tương tự với SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng một lượng.

Nhẫn trơn tăng mạnh hơn vàng miếng. SJC niêm yết mặt hàng này tại 120,6 - 123,1 triệu đồng mỗi lượng, tăng 500.000 đồng. PNJ báo ở mức 120,7 - 123,6 triệu đồng một lượng. Còn Bảo Tín Minh Châu mua bán mặt hàng này tại 120,8 - 123,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đi lên cùng chiều với trên thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 28/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20 USD lên 3.416 USD một ounce, cao nhất kể từ phiên 23/7. Đến sáng nay, kim loại quý này giảm gần 0,14% còn 3.411 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng trên thị trường quốc tế tương đương 109,1 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 19,9 triệu đồng so với trong nước.

Theo Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Cơ quan quản lý sẽ cấp phép việc sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện về vốn và một số yêu cầu khác. Chính sách này được giới chuyên gia kỳ vọng giúp giá vàng miếng trong nước thời gian tới về sát so với thế giới.

Tỷ giá VND/USD trong nước hạ nhiệt sau khi lập đỉnh hôm 27/8. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố tại 25.240 đồng, giảm 33 đồng sau hai ngày.

Các ngân hàng thương mại cũng hạ giá USD ngày thứ hai liên tiếp. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.112 - 26.502 đồng, thấp hơn 29 đồng so với hôm qua. BIDV đặt giá USD tại 26.170 - 26.502 đồng. Tỷ giá ở Eximbank là 26.130 - 26.502 đồng.

Trọng Hiếu