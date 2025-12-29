Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng

Các thương hiệu hạ giá bán ra vàng miếng 900.000 đồng sáng nay, theo đà giảm thị trường thế giới.

Sáng 29/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 156,8 - 158,8 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với cuối tuần trước. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh kim loại quý về mức tương tự.

Với nhẫn trơn, SJC giảm 600.000 đồng so với cuối tuần trước, còn 152,5 - 155,5 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji mua bán mặt hàng này cao hơn 1,5 triệu đồng so với SJC, quanh 154 - 157 triệu.

Nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 156,3 - 159,3 triệu đồng, cao nhất trong các thương hiệu.

Vàng trong nước đi xuống theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay giảm 21,7 USD, về quanh 4.512 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 143,5 triệu đồng, chênh hơn 15 triệu so với trong nước.

Tại báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs dự báo giá vàng thế giới có thể lên 4.900 USD vào cuối năm 2026. Ngân hàng này nhận định cuộc đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với làn sóng cung cấp năng lượng toàn cầu là những động lực chính cho đà tăng của kim loại quý.

Song song đó, vàng có thể tiếp tục đi lên theo nhịp quán tính của năm nay, hưởng lợi từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh 3,07 triệu đồng hôm 27/12. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,95 - 3,04 triệu một lượng, giảm 6%. Công ty Sacombank - SBJ mua bán mặt hàng này quanh 2,99 - 3,07 triệu đồng.

Trọng Hiếu