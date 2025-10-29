Giá vàng miếng trong nước tăng gần 2 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá bán ra mỗi lượng vàng miếng thêm 1,8 triệu đồng, sau khi đã giảm hơn 3 triệu đồng hôm qua.

Sáng 29/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 144,9 - 146,9 triệu đồng, tăng 1,8 triệu một lượng so với hôm qua.

Các doanh nghiệp khác Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, ACB cũng báo giá kim loại quý này ở mức tương tự SJC. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng, lên 142,8 - 145,3 triệu một lượng. PNJ, Doji cùng bán ra mặt hàng này cao hơn 1,5 triệu so với SJC, tại 143,8 - 146,8 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 145,9 - 148,9 triệu đồng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước tăng đi ngược diễn biến mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch 28/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 29,5 USD xuống 3.951 USD một ounce. Sáng 29/10, giá nhích nhẹ 0,2% lên 3.958 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 125,7 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá trong nước và thế giới trên 21 triệu đồng một lượng.

Vàng quốc tế giảm do kỳ vọng vào tiến triển đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nhà đầu tư cũng đang tập trung vào quyết định lãi suất tuần này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá bạc miếng, bạc thỏi trong nước cũng tăng trở lại. Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 1,81 - 1,86 triệu đồng một lượng, tăng 3,3% so với ngày 28/10. Bạc miếng tại Công ty Sacombank-SBJ là 1,81 - 1,83 triệu đồng.

Trọng Hiếu