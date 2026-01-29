Giá vàng miếng vượt 190 triệu đồng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng tại 190,2 triệu đồng một lượng, theo đà tăng trên thị trường quốc tế.

Sáng 29/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 187,2 - 190,2 triệu đồng một lượng, tăng 5,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 6 triệu ở chiều bán ra, so với ngày hôm qua. Đây là mức giá cao nhất của kim loại quý này từ trước đến nay.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Tính từ đầu năm, vàng miếng đã tăng hơn 24%.

Với nhẫn trơn, SJC cũng nâng giá thêm 5,5 triệu đồng, lên 186,8 - 189,8 triệu đồng. PNJ, Doji mua bán mặt hàng này quanh 186,5 - 189,5 triệu, còn nhẫn trơn tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 186,7 - 189,7 triệu đồng.

Vàng trong nước diễn biến theo giá quốc tế. Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng hơn 112 USD, lên hơn 5.500 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 175 triệu đồng, chênh 16 triệu đồng so với trong nước.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, nhận định đà tăng của vàng được tạo ra bởi lực mua bền vững của các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và làn sóng mua tài sản chất lượng cao.

Trả lời các cử tri Hà Nội, Lâm Đồng mới đây, Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên trên thế giới. Ngoài lý do này, cơ quan quản lý cho rằng nhiều dự báo giá vàng thế giới tiếp tục đi lên cũng khiến người nắm giữ kim loại quý này hạn chế bán ra.

Trong khi đó, các kênh đầu tư khác trong nước như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, lãi suất tiền gửi ở mức thấp... đã làm tăng "tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng". Cơ quan quản lý cho hay vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định pháp luật. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước chỉ can thiệp, bình ổn thị trường này trong trường hợp giá biến động bất lợi, ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, tỷ giá và chính sách tiền tệ.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng gần 5%. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá kim loại này quanh 4,4 - 4,5 triệu một lượng, tương đương khoảng 117 - 121 triệu một kg. Tại Sacombank - SBJ, bạc miếng lên 4,53 - 4,65 triệu đồng một lượng.

Trọng Hiếu