Giá vàng miếng lên 128 triệu đồng một lượng

Giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng 300.000 đồng so với hôm qua, lên 128 triệu đồng một lượng, sau khi cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất mặt hàng này bị bãi bỏ.

Ngày 27/8, các thương hiệu tiếp tục nâng giá vàng miếng phiên thứ 4 liên tiếp. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết kim loại quý này tại 126 - 128 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. 128 triệu đồng cũng là mức bán ra cao nhất mà mặt hàng này từng đạt được.

PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng quốc doanh nâng giá vàng miếng lên tương ứng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng, cao hơn mức 1 triệu đồng ở tuần trước.

Vàng nhẫn trơn cũng được các thương hiệu tăng giá. SJC niêm yết tại 119,9 - 122,4 triệu đồng một lượng, cao hơn 300.000 đồng so với hôm qua. DOJI, PNJ báo giá mặt hàng này tại 119,9 - 122,6 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua bán nhẫn trơn là 119,8 - 122,8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 26/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 27 USD lên 3.392 USD một ounce, cao nhất kể từ ngày 11/8. Sang phiên sáng nay, giá kim loại quý này giảm 8 USD về 3.384 USD một ounce.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá thế giới tương đương 108,3 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 19,7 triệu đồng so với trong nước. Thị trường đi lên nhờ nhu cầu mua vàng trú ẩn. Niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hoạt động độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lung lay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận vay thế chấp mua nhà.

Ngày 26/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý sẽ giao hoạt động sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện, thay vì để Nhà nước độc quyền như trước đây.

Các đơn vị muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ đồng.

Nghị định cũng quy định mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm xác thực thông tin khách hàng, tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc nghiên cứu giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Trọng Hiếu