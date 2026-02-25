Giá vàng miếng vượt 185 triệu đồng

Các thương hiệu nâng giá bán ra vàng miếng lên 185,3 triệu đồng, theo đà tăng trên thế giới.

Sáng 25/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 182,3 - 185,3 triệu đồng, tăng 700.000 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất mà kim loại quý này đạt được từ đầu tháng 2. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Với nhẫn trơn, SJC cũng nâng giá mỗi lượng thêm 700.000 đồng, lên 181,8 - 184,8 triệu đồng. PNJ mua bán mặt hàng này quanh 182,2 - 185,2 triệu, còn nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải "nhỉnh" hơn 100.000 đồng, tại 182,3 - 185,3 triệu.

Cận ngày Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Ghi nhận tại một số thương hiệu kinh doanh vàng ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... nhiều người chờ khá lâu mới tới lượt thanh toán, lấy vàng mua cầu may đầu năm.

Theo thống kê của VnExpress, trong khoảng 10 năm trở lại đây, kịch bản diễn biến giá vàng khá tương đồng trong dịp vía Thần Tài (trước, trong và sau). Thông thường, giá nhích lên trước Tết, rồi đi ngang và tăng trong ngày Thần Tài, với xác suất khoảng 60%. Sau đó, thị trường có thể xuất hiện vài nhịp điều chỉnh.

Theo ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng HĐQT Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng dịp Thần Tài năm nay "nhiều biến động, khó dự báo chính xác trong ngắn hạn". Đại diện doanh nghiệp này khuyên người dân cẩn trọng, theo dõi sát diễn biến giá để quyết định "xuống tiền", thay vì lướt sóng ngắn hạn.

Người dân chờ thanh toán khi mua hàng tại một tiệm vàng ở Hà Nội, sáng 25/2. Ảnh: Trọng Hiếu

Vàng trong nước đi lên theo đà tăng giá trên thế giới. Tính đến 10h, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 40 USD, lên 5.181 USD mỗi ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương hơn 163 triệu đồng một lượng, chênh 22 triệu so với trong nước, thấp hơn so với mức "vênh" 23 triệu hồi trước Tết.

Thị trường khởi sắc trở lại, sau phiên giảm mạnh một ngày trước đó, khi giới đầu tư đổ xô vào kim loại trú ẩn an toàn. Điều này xảy ra trong bối cảnh các nhà giao dịch cân nhắc những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ sau khi tòa án bác bỏ chính sách do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng 1,5%. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,35 - 3,46 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra kg, giá bạc miếng là 89,4 - 92,2 triệu.

Ancarat, Doji cũng giao dịch kim loại này tương tự Phú Quý, còn tại Sacombank - SBJ là 3,45 - 3,55 triệu.

Trọng Hiếu