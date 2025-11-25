Giá vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng

Giá bán vàng miếng được các thương hiệu tăng 2,5 triệu đồng, lên gần 153 triệu một lượng.

Sáng 25/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 150,9 - 152,9 triệu đồng một lượng, tăng 2,5 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn duy trì 2 triệu đồng.

Doji, PNJ cũng báo giá kim loại quý ở mức tương tự SJC. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra loại vàng này ngang các thương hiệu trên, nhưng chiều mua vào cao hơn 500.000 đồng, quanh 151,4 - 152,9 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng giá mỗi lượng thêm 2,5 triệu đồng, lên 148,5 - 151 triệu. PNJ, Doji niêm yết mặt hàng này ở 148,7 - 151,7 triệu.

Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục được niêm yết cao nhất trong các thương hiệu, tại 249,9 - 152,9 triệu một lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá kim loại quý này trên thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 24/11, vàng thế giới giao ngay tăng 70 USD lên 4.134 USD một ounce. Sang phiên sáng 25/11, giá tiếp tục đi lên, có lúc chạm 4.146 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 131,9 triệu đồng mỗi lượng, chênh 21 triệu so với trong nước. Thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tháng tới.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng tăng. Phú Quý mua bán mặt hàng này tại 1,96 - 2,03 triệu đồng một lượng, tăng 3% so với hôm qua. Còn Công ty Sacombank-SBJ niêm yết ở 1,95 - 2,01 triệu.

Trọng Hiếu